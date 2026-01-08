“Trump no juega”: Congresista estadounidense volvió a amenazar a Petro y el presidente colombiano le contestó

Todo tipo de reacciones ha generado la llamada del presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, en medio de una fuerte tensión entre ambos gobiernos que ya cumple año de crisis. Desde los Estados Unidos, una representante Republicana se refirió al encuentro de los mandatarios.

Se trata de María Elvira Salazar, fiel defensora de las políticas de Donald Trump y quien en ocasiones anteriores ha descalificado al presidente colombiano Petro. La parlamentaria en esta oportunidad le dejó entrever una advertencia al mandatario nacional luego de su conversación con Trump

“Petro ya entendió algo fundamental: el Presidente Trump no juega cuando se trata de defender a los estadounidenses del narcotráfico. El diálogo siempre es positivo, pero debe ir acompañado de acciones concretas. Colombia tiene una responsabilidad clara y debe cooperar como el aliado histórico que ha sido de Estados Unidos en la lucha contra las drogas y el crimen transnacional. La seguridad de nuestras comunidades no es negociable”, escribió la congresista estadounidense.

Por su parte, Gustavo Petro no se quedó con nada y le respondió en su cuenta oficial de “X” (antes Twitter) sobre lo que ha sido históricamente la lucha de Colombia contra el narcotráfico.

“Querida representante de los EEUU, Colombia ha puesto 300.000 asesinados en la lucha contra el narcotráfico, y en mi gobierno hemos incautado ya 2.800 toneladas de cocaína y en las operaciones de incautación del mundo, la inteligencia colombiana ha participado en el 63% de ella”, señaló el mandatario.

Petro volvió a mencionar uno de sus logros en el gobierno, en la lucha contra la incautación de drogas.

“Hemos destruido 13.000 laboratorios de Cocaína solo en tres años. Recuérdelo: mi gobierno es el que ha incautado más cocaína en toda la historia de esa sustancia en el mundo”, aseveró el jefe de Estado colombiano.