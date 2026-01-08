Petro reveló la identidad del congresista republicano que facilitó la llamada con Trump

Por medio de un trino en su cuenta oficial de X, el presidente Gustavo Petro dio detalles inéditos de la llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Entre otras cosas, negó las versiones según las cuales él había buscado comunicarse con el mandatario estadounidense por temor a que se desarrollara en Colombia una intervención militar similar a la que ocurrió en Venezuela.

(Lea también: Trump dijo que “fue un gran honor” hablar con Petro y dio detalles de la llamada que tuvieron).

“Estas historias no son ciertas, el comienzo de esta conversación se debe a un metódico trabajo diplomático hecho por nuestro embajador Daniel García-Peña en Washington”, aseguró el primer mandatario.

De acuerdo con él, García-Peña conversó con varios congresistas demócratas y republicanos y uno de ellos fue especialmente importante para lograr el acercamiento con Trump. Se trata del senador republicano Rand Paul, quien colaboró para tejer los canales de comunicación que, a consideración del presidente Petro, no habían existido antes.

“El senador Rand Paul logró conversar con el presidente Donald Trump antes de ayer y convenció a Trump de una llamada teléfónica conmigo que acepté, por qué siempre he sido un convencido desde jóven que siempre es mejor dialogar para detener la violencia. La embajada de EEUU en Colombia se puso en la tarea y muy acertadamente se logró la comunicación con un teléfono especial, que dispusieron en mi oficina antes de salir a hablar al pueblo colombiano (sic)”, explicó Petro en su cuenta de X.

¿De qué hablaron Petro y Trump?

Según la versión del presidente colombiano, la llamada con Trump duró en total 55 minutos y allí le expuso sus puntos de vista sobre el narcotráfico y Venezuela. Entre otras cosas, advirtió que es necesario que haya un diálogo entre venezolanos para mejorar la situación en el país vecino.

Por último, aseguró que tocaron el tema de las energías limpias. “Le expliqué mi propuesta hecha a Biden y a él por escrito sobre una alianza basada en el respeto de las naciones y las energías limpias que podía hacer, con inversión de 500.000 millones de dólares, generar la energía limpia para que la matriz energética sea 100% descarbonizada en EEUU y ayudemos, como todo un continente, a impedir que la crisis climática termine en colapso irreversible y mortífero para la humanidad (sic)”, agregó el jefe de Estado colombiano.

No obstante, recordó que no pasa por alto el hecho de que Trump no está de acuerdo con él en varios asuntos. Pese a eso, sostuvo que considera conveniente que haya un diálogo y que estos desacuerdos no se diriman en “campos de batalla”.

“El presidente Donald Trump contestó con amabilidad y, después se expresó por escrito y yo en la plaza pública. Ahora hay que ver las consecuencias del restablecimiento de la conversación diplomática”, concluyó el mandatario colombiano.