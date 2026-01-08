Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles 7 de enero que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en el país norteamericano. El anuncio se da después de la operación militar en la que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores, y que abrió una nueva e incierta era de relaciones entre ambas naciones.

EE. UU. “será el principal socio” de Venezuela

A través de su red social, Truth Social, el mandatario aseguró que entre los productos que adquirirá Venezuela de Estados Unidos están: medicinas, equipos médicos, bienes agrícolas y equipamento eléctrico y energético. “En otras palabras, Venezuela se compromete a que EE. UU. sea su principal socio de negocios”, añadió.

Anuncio se da tras soprendente acuerdo petrolero

La publicación de Trump se da poco después de que él mismo anunciara un acuerdo petrolero con Venezuela, afirmando que el país ahora liderado por Delcy Rodríguez le entregara entre 30 y 50 millones de barrilles de petróleo a Estados Unidos.

En esa declaración, el mandatario dijo que él será quien controle el dinero obtenido de la venta de esos barriles “para asegurar que sea usado en beneficio del pueblo venezolano y de EE. UU.”.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, uno de los encargados por parte de la administración Trump de la situación en Venezuela, dijo que ese país “entiende que la única manera de transportar petróleo, generar ingresos y evitar el colapso económico es cooperando y trabajando con Estados Unidos”, y recalcó: “no estamos improvisando”.

Lo que dice la petrolera de Venezuela

La estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela S. A.) informó en un comunicado que “actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo” y detalló que el proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con otras empresas internacionales, como la firma estadounidense Chevron.

“Está basado en una relación estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, aclararon desde la empresa venezolana.