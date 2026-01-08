Petro propuso diálogo tripartito entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos: “En una isla cheverísima”

Un diálogo tripartito en el que participen Colombia y Venezuela, y eventualmente el gobierno de los Estados Unidos, le propuso el presidente Gustavo Petro a su homóloga interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conversación telefónica que sostuvieron hace dos días.

Al intervenir en la movilización nacional ‘Colombia, ¡por la soberanía y la democracia!’, que concentró a miles de ciudadanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá y en las principales plazas del país, el mandatario dijo: “Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, a ella la conozco desde el principio de todo esto (la crisis con Estados Unidos), la invité a Colombia, y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar la sociedad venezolana y evitar que, como Colombia, pueda estallar en violencia”.

Así mismo, comentó que en el diálogo telefónico que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump le manifestó que “la paz de Venezuela es la paz de Colombia, y viceversa”, pero advirtió que para lograrlo “hay que quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela que se llama, hoy por hoy, el Ejército de Liberación Nacional” del que dijo ha matado a más de 200 campesinos en El Catatumbo.

“Si es a hablar yo voy donde sea”, aseguró el jefe de Estado, al referirse a la posibilidad de ese diálogo con la mandataria encargada de Venezuela y, eventualmente, el presidente de los Estados Unidos, a quien, recordó, “le invité, le dije que (habláramos) en una isla cheverísima, pero solo los dos, y las escoltas de él, de seguridad, y habrá una fragata gringa y una nuestra cuidando”.

El mandatario no dio más detalles del posible encuentro tripartito, pero sostuvo que “tenemos entonces un diálogo construyéndose”, y aseguró que “el restablecimiento de la comunicación –con Estados Unidos- permite bajar el tono".

De hecho, se refirió también al trino que el presidente estadounidense publicó después de un diálogo telefónico que sostuvieron la tarde de este miércoles por más de un ahora: “La última vez me dijo de una manera, ahora ‘tengo el honor de hablar con el Presidente de Colombia’”, agregó el presidente Petro.

Aseguró que “quién ocasionó esto (la crisis con Washington) fue nuestra oposición política buscando ganar elecciones o que me maten o me pongan preso: desespero y antidemocracia”, aseguró,

Advirtió que si se ejerciera violencia en su contra en el Palacio de Nariño “provocaría una guerra, porque esto no es Venezuela: la historia de Venezuela es relativamente pacífica, y la historia de Colombia no”.

El jefe de Estado insistió en la posibilidad de una alianza con el país del norte sobre la base del desuso de combustibles fósiles a cambio de las energías limpias “que traen paz y vida”.