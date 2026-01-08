Trump dijo que “fue un gran honor” hablar con Petro y dio detalles de la llamada que tuvieron

En la noche de este miércoles 7 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la llamada que tuvo con el presidente de Colombia Gustavo Petro. En un mensaje publicado en su cuenta en la red Truth Social, Trump también señaló que esperan reunirse en Washington.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. Se están realizando los preparativos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C.“, advirtió Trump en su publicación.

En un extenso discurso que dio el presidente Gustavo Petro sobre el final de la tarde de este miércoles 7 de enero, se refirió a la reciente crisis diplomática con Estados Unidos y a la gestión de los gobiernos estadounidenses.

“Trump no es bobo, podemos decir otras cosas, pero Trump no es bobo”, puntualizó Petro. Así mismo, indicó que en su opinión la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela fue ilegal. Además, señaló que en realidad nunca fue cercano a Nicolás Maduro, quien terminó detenido por las fuerzas esta7dounidenses.

“Él no es mi aliado. Él fue el que me separó físicamente, telefónicamente, de una relación con Chávez que era muy positiva”, advirtió el primer mandatario colombiano.

Luego, señaló que cuando quiso asistir al funeral de Hugo Chávez no lo dejaron ingresar. “Nunca más volví a ver a ese gobierno, porque consideraba que iba por otra línea. Yo iba por la línea de la paz y eso fue lo que le dije a Chávez”, concluyó Petro.

Adicionalmente, señaló que en la prensa colombiana empezó “un rumor público de un barco de Estados Unidos en agua colombiana y yo estaba en el mar”. No obstante, sostuvo más tarde que “era mentira” y agregó que su orden fue interceptar ese barco, pero no lo consiguieron. Y advirtió que fueron prudentes.

Más adelante, dio detalles sobre la llamada que sostuvo con Trump. “Hoy hemos hablado por primera vez desde que es presidente”, manifestó el primer mandatario colombiano. Según indicó, duraron casi una hora hablando. Así mismo, indicó que su solicitud fue establecer comunicaciones directas “entre cancillerías y presidente”, pues consideró que “si no se dialoga, hay guerra”.

“Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí. ¿Por qué se me sindica, si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos? Y le dije: muchos de los políticos que han llegado ahí al Estado de la Florida y a Washington tienen relaciones con el narcotráfico", puntualizó el primer mandatario.