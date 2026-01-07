¿Cómo está la frontera tras la captura de Maduro y los bombardeos en Venezuela? Gobierno colombiano explicó

El Gobierno nacional informó que los flujos migratorios de ciudadanos venezolanos en la frontera se mantienen dentro de los rangos de normalidad, de acuerdo con el más reciente reporte de monitoreo de flujos y dinámicas migratorias, elaborado por Migración Colombia con corte al 4 de enero de 2026.

Según el informe, durante los últimos 30 días entre el 5 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026 se registraron 83.308 ingresos y 77.976 salidas de ciudadanos venezolanos a nivel nacional, lo que representa un 6,8 % más de entradas que de salidas, comportamiento que fue calificado como normal y consistente con la dinámica observada a lo largo de 2025.

El reporte explica que el monitoreo distingue entre flujos migratorios regulares, que corresponden a movimientos realizados cumpliendo los requisitos legales por los puestos de control migratorio, y flujos migratorios pendulares, asociados a cruces frecuentes en zonas de frontera por motivos laborales, comerciales o familiares. Para ambos tipos de flujo se establecen rangos que permiten identificar escenarios de normalidad, contingencia o situación crítica, en articulación con los planes de coordinación interinstitucional liderados por el Gobierno nacional.

En cuanto a los primeros días de enero de 2026, el análisis muestra que entre el 1 y el 4 de este mes se registraron 6.117 entradas y 5.390 salidas, lo que equivale a 727 registros más de entrada que de salida, comportamiento que el documento señala como acorde con las dinámicas propias de la temporada festiva de fin de año.

Por puestos de control migratorio en frontera con Venezuela, el informe detalla que los mayores volúmenes de flujo regular se concentran en la Regional Oriente, particularmente en los pasos del Puente Francisco de Paula Santander, el Puente Internacional Simón Bolívar y el Puente de la Unidad, mientras que en la Regional Guajira el principal punto de monitoreo es el puesto migratorio de Paraguachón, y en la Regional Orinoquía el Puente Internacional Páez y el puesto fluvial de Puerto Carreño.

Finalmente, el reporte señala que el análisis comparativo de las entradas registradas en enero de 2026 frente al histórico de enero de 2025 evidencia una tendencia similar e incluso inferior en algunos momentos, y que el comportamiento de los flujos pendulares entre el 1 y el 4 de enero no muestra incrementos súbitos o anormales que indiquen cambios en el patrón habitual de la dinámica migratoria en la frontera colombo-venezolana.