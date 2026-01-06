“Tenemos un ejército muy capacitado”: Canciller sobre el riesgo de que Estados Unidos invada Colombia

En las últimas horas la canciller Rosa Villavicencio dio unas declaraciones públicas sobre la reciente tensión que se ha generado con Estados Unidos a raíz de los comentarios que hizo el presidente de ese país, Donald Trump, sobre la posibilidad de lanzar una intervención militar similar a la de Venezuela en Colombia.

(Lea también “En Colombia no hay reyes”: Petro volvió a exacerbar los ánimos con comentario sobre Estados Unidos).

“Sobre la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos también hemos sido claros y está en el orden internacional la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército al mando del jefe de Estado que es el presidente Gustavo Petro, que tendrá que defender a nuestras poblaciones si se llegara a dar ese caso, que deseamos que no sea esa la posibilidad que se presente”, advirtió la canciller en su declaración.

Así mismo, indicó que deben respetarse los principios de la democracia, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Las declaraciones de la canciller Villavicencio fueron duramente criticadas por algunas figuras de la Oposición. “Esta señora a la que convirtieron en “canciller” para vergüenza de un país como el nuestro no sabe qué está diciendo. ¡No sean ridículos!“, sostuvo la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

Petro convocó manifestaciones para defender la soberanía

Esta semana, entre tanto, el presidente Gustavo Petro convocó unas manifestaciones nacionales con el fin de defender la soberanía de Colombia en las principales plazas del país. La convocatoria será este miércoles 7 de enero a las 4 de la tarde.

El primer mandatario ha rechazado las declaraciones de Trump y ha negado los señalamientos por narcotráfico que le ha hecho su homólogo estadounidense.

“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso. Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país”, puntualizó Petro en un trino publicado el lunes pasado.