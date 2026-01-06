“Son las personas más feas que he visto”: así fue como Trump llamó a manifestantes venezolanos en Nueva York

El escenario político en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo de confrontación luego de las declaraciones del presidente Donald Trump respecto a las movilizaciones en Nueva York.

Durante una intervención ante congresistas republicanos en Washington, el mandatario se refirió a los ciudadanos que protestan por la detención y traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense y con consignas en contra de la invasión estadounidense a territorio venezolano, utilizando calificativos sobre su aspecto físico y poniendo en duda la legitimidad de sus motivaciones.

“¿De dónde ha salido esta gente? Son las personas más feas que he visto en mi vida”, afirmó Trump ante el auditorio. Según el registro del evento, las palabras del republicano generaron risas entre los asistentes mientras este describía la vestimenta de quienes se concentraron frente al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn y el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan.

Cuestionamientos sobre la legitimidad de la protesta

Más allá de las descalificaciones personales, el enfoque del presidente se centró en desacreditar la espontaneidad de las concentraciones. Trump sostuvo que los manifestantes “estaban todos pagados” y argumentó que el diseño de las pancartas y la supuesta falta de argumentos al ser abordados por los medios de comunicación confirmaban su teoría.

“No sabían de qué hablaban cuando los periodistas les preguntaban”, señaló el mandatario, quien además insistió en que la operación contra el dirigente venezolano cuenta con un respaldo internacional mayoritario, calificándola como una cuestión de “sentido común”.

Tensión en las calles de Manhattan

La situación en Nueva York refleja la polarización que ha generado el proceso judicial contra Maduro y su esposa, Cilia Flores. En las inmediaciones de los edificios federales se han registrado dos sectores claramente delimitados:

Opositores al chavismo: Integrantes de la diáspora venezolana que celebran la captura y exigen justicia por violaciones a los derechos humanos.

Integrantes de la diáspora venezolana que celebran la captura y exigen justicia por violaciones a los derechos humanos. Sectores críticos a la intervención: Manifestantes con consignas como “¡No más golpes de Estado! ¡No más guerras! ¡América Latina no es de ustedes!”, quienes denuncian la operación militar y el traslado de los dirigentes a suelo norteamericano.

La jornada en Brooklyn se mantiene bajo un fuerte operativo de seguridad para evitar enfrentamientos directos entre ambos grupos. Por su parte, Trump aprovechó el espacio para relanzar sus críticas habituales hacia la prensa, acusando a los medios de mantener una cobertura negativa sobre su gestión en el marco de este conflicto diplomático y militar.