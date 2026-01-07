Vicky Dávila señaló que Colombia no debe enfrentarse a Estados Unidos: “nos fumigan como cucarachas”

La precandidata presidencial Vicky Dávila se pronunció sobre las declaraciones que hizo la canciller Rosa Villavicencio ante la posibilidad de que Estados Unidos intente ejecutar una invasión militar en Colombia.

Según Dávila, sostener un enfrentamiento militar con Estados Unidos es impensable para Colombia y podría traer graves consecuencias para el país.

“‘Para eso tenemos un Ejército muy preparado, muy capacitado’, dice la Canciller petardo, cuando habla de una posible ‘agresión’ a Colombia por parte de EEUU. DIPLOMACIA Y LUCHA DECIDIDA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, es el camino. En una confrontación militar nos fumigan como cucarachas”, puntualizó Vicky Dávila a través de su cuenta oficial en la red social X.

Pero no fue la única figura política que criticó el pronunciamiento de la jefe de la cartera de Relaciones Exteriores. Juan Manuel Galán, quien también es precandidato presidencial y participará en una consulta en con Vicky Dávila en marzo próximo, también cuestionó el comentario de la canciller. No obstante, advirtió que estaba de acuerdo con convocar la Comisión de Relaciones Exteriores, organismo clave para la diplomacia en Colombia.

“Son irresponsables las declaraciones de la Canciller Rosa Villavicencio. Lástima, hacen una cosa bien y tres mal. Bien por convocar la Comisión de Relaciones Exteriores: como exmiembro, pienso que es lo correcto en estos momentos. Pero Colombia necesita una ministra o un ministro que tenga visa, que en estos casos pueda viajar a EE. UU., que sepa hablar inglés y que ejerza la diplomacia con seriedad. Y, sobre todo, que evite hacer declaraciones temerarias. Tenemos un Ejército profesional que conoce su función constitucional, pero el país no necesita una guerra. ¿No era este el gobierno de la paz? Ya ha sido suficiente", puntualizó Galán en su cuenta de X.