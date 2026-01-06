Nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que Estados Unidos no gobierna en su país

En la tarde de este martes 6 de enero, la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo nuevas declaraciones públicas tras la detención de su antecesor, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas estadounidenses. En su discurso, Rodríguez señaló que el país vecino no está bajo el mando de agentes externos.

“Somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. Estamos acá, gobernando junto al pueblo. El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela, es Venezuela, es su gobierno constitucional, es el poder constitucional”, sostuvo Rodríguez.

Adicionalmente, señaló que durante el 2025 el régimen registró importantes resultados económicos. Entre otras cosas, mencionó que solo en el año pasado el sector agroalimentario creció un 8,12 %.

De otro lado, advirtió que no teme las agresiones. “En lo personal a quienes me amenacen se los digo: mi destino no lo decide sino Dios. Esa es mi respuesta. Así que, venezolanos y venezolanos, sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre que hemos cumplido como país en unión nacional”, puntualizó la nueva mandataria venezolana.

Trump dijo que Delcy Rodríguez sí está “cooperando”

En varias intervenciones, el presidente Donald Trump ha señalado que Estados Unidos va a administrar Venezuela y conseguirá que recuperar su industria petrolera en favor de las compañías estadounidenses.

“Venezuela es ahora mismo un país muerto. Tenemos que recuperarlo, y vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para que la infraestructura esté lista para funcionar”, advirtió Trump.

Además, sostuvo que la nueva presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, quien fungía como vicepresidenta durante el paso de Maduro por el poder, ha estado “cooperando” con Estados Unidos e incluso señaló que no considera que una segunda intervención militar sea necesaria dada esa cooperación.