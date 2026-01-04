Mario Hernández aprovechó caída de Maduro para sacar pecho y promocionar sus empresas en Venezuela

Durante la mañana del pasado 3 de enero, Caracas, capital de Venezuela, fue objeto de un ataque aéreo por parte de fuerzas militares de Estados Unidos. En medio de estos hechos, se reportó la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa, información que rápidamente se complementó con la acusación formal de cuatro delitos en su contra por parte del Distrito Sur de Nueva York. Tras esta situación, uno de los empresarios más reconocidos de Colombia, Mario Hernández, salió a dar una opinión en redes que dio mucho de qué hablar.

Tras la caída de Maduro, Donald Trump emitió un comunicado en el que dio a conocer que intervendrán el país vecino mientras se realiza un proceso de transición en el que no ha tenido en cuenta a la Premio Nobel, María Corina Machado. Adicionalmente, dio a conocer que se realizará una inversión millonaria en dicho territorio y que se espera la llegada de empresarios estadounidenses allí.

Tomada de la cuenta (X) The White House. Foto del presidente de Estados Unidos Donald Trump y del capturado Nicolás Maduro.

Justamente el aviso de esta inversión y la esperanza de una reapertura del mercado despertó una gran alegría en quienes tienen empresas en Venezuela, dentro de ellos el empresario del cuero Mario Hernández, quien aseguró que aún tiene presencia en dicho territorio y que genera empleo allí. Todo esto mediante una serie de trinos que le despertaron una ola de comentarios.

“Mamá decía que a cada marrano le llega su Nochebuena. (...) Nunca nos fuimos de Venezuela, ahí estamos, ahí seguimos, generamos empleo”, expresó Hernández.

“¿En Venezuela no expropiaban a los empresarios?“, ”Mejor quédese allá que en el Congreso se necesita gente preparada", “Un mensaje muy oportunista”, “Vendiendo productos chinos”, “No se fue porque había dinero, dígalo de frente”, “Es decir que el comunismo es mentira, se puede crear empresa y generar empleo”, y “Para sacar plata ahí si no son castrochavistas”, fueron algunas de las críticas que recibió el empresario.