“Todo más caro”: Mario Hernández mandó a producir a quienes apoyan el aumento del salario mínimo

En una alocución presidencial transmitida en la noche del pasado lunes 29 de diciembre, el máximo mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, dio a conocer el incremento del Salario Mínimo para 2026, presentación en la que estuvo acompañado de sus hijas y del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Una vez conocido el porcentaje fueron muchas las reacciones que salieron a relucir, dentro de ellas la del reconocido empresario Mario Hernández.

Con una nueva fórmula, en la que se tuvo en cuenta el promedio de los miembros de la familia, calculado en 4,5 personas y que de estos miembros trabajan 1,5 personas; se dio a conocer el porcentaje, 23,7%, del ahora llamado ‘salario vital’; dejando este salario en $2′000.0000 de pesos de consolidado, sumándole el Auxilio de Transporte, puesto que el neto quedará en $1′746.000.

Tras esta noticia fueron varias las figuras políticas que salieron a dar su opinión sobre el aumento, dentro de ellos el expresidente Iván Duque, quien por medio de su cuenta de ‘X’, recordó a varios exlíderes de izquierda latinoamericana para ser crítico sobre la situación:

“Aumentar el salario mínimo de manera desmedida, con un crecimiento mediocre de la economía, es un acto de irresponsabilidad que conducirá a la pérdida de puestos de trabajo formales, quebrará miles de empresas y causará efectos inflacionarios. Es la partitura de Chávez, Evo, Correa, etc.; se llaman “progresistas”, pero son pobresistas porque espantan la inversión, destruyen a los generadores de empleo y llenan la sociedad de trabajadores informales", manifestó Duque.

Mario Hernández criticó fuertemente el aumento del Salario Mínimo en Colombia

Dentro de los empresarios que salieron a opinar sobre el nuevo mínimo que devengarán millones de ciudadanos, destacó el nombre de Mario Hernández, especialista en cueros y ahora candidato al senado que aseguró que lo realizado por Petro es: “El regalo de Navidad del presidente, todo más caro a partir del 1 de enero de 2026″.

“Cuando el salario mínimo sube 23% sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece. No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario“, añadió.

“Decisión populista de época electoral, irresponsable que coloca en riesgo la generación y sostenibilidad del empleo“, ”Entonces vuelva productivas sus empresas Mario la gente trabaja por plata digna y se sobre esfuerza cuando se valora el esfuerzo“, ”Lo dice el que prefirió la mano de obra china por costos“, y ”Mario, el país no se vuelve improductivo “de un día para otro” porque el mínimo suba. Lo que sí es real es que la gente lleva años perdiendo poder de compra“, fueron algunas de las reacciones a las palabras de Hernández.