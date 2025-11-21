Quintero dijo que la Procuraduría ratificó sanción en su contra y preguntó por qué no le hacen lo mismo a ‘Fico’

En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación confirmó una sanción en contra del exalcalde de Medellín Daniel Quintero para inhabilitarlo por seis meses para ejercer cargos públicos a raíz de un video que publicó en la campaña presidencial del 2022.

La noticia fue confirmada por el propio Daniel Quintero a través de su cuenta oficial en la red social X. Allí cuestionó que, según él, los entes de control no apliquen la ley de forma equitativa.

La sanción se remonta a un video que publicó Quintero antes de la primera vuelta de las elecciones del 2022. Para entonces, era alcalde de Medellín y, por ley, no podía participar en política electoral.

En el video, que Quintero publicó en sus redes sociales, aparecía conduciendo un carro y moviendo la palanca de cambios. “El cambio en primera”, aseguró el exalcalde de Medellín en el clip. Poco después, la Procuraduría lo destituyó por participar en política.

Entre tanto, el ente de control ratificó su decisión, lo que generó una fuerte reacción del exmandatario local. Quintero se quejó de la decisión y señaló que, en su opinión, también deberían sancionar al actual alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

Quintero arremetió contra Fico Gutiérrez

“Procuraduría confirmó fallo por el que me suspendieron mientras era Alcalde por el “Cambio en Primera” al considerar que fue participación en política. ¿Fico que tiene a su hermana de candidata al Senado, a su sobrino a la Cámara y que no para de atacar a los candidatos cercanos al gobierno recibirá el mismo trato?“, se preguntó Quintero.

Así mismo, sostuvo que su queja no está relacionada con el fallo en sí mismo, pues lo apelará ante el Consejo de Estado. “Si se pierde lo aceptaré y pagaré la multa, mi queja es que tengamos dos raseros en términos de justicia en Colombia. Ojalá este mensaje llegue al señor”, concluyó Quintero.