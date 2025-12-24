Miles de ciudadanos se unen a la Alianza Medellín Cero Hambre

Con el objetivo de reforzar la seguridad alimentaria en Medellín durante la temporada de Navidad, la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía de Medellín, las marcas de Grupo Nutresa, SuperMú y sus clientes, pusieron en marcha una alianza solidaria orientada a entregar mercados a familias en condición de vulnerabilidad en distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa hace parte de la Alianza Medellín Cero Hambre, una estrategia que busca articular esfuerzos entre el sector público, la empresa privada y la ciudadanía para evitar que hogares en situación de riesgo alimentario enfrenten la época decembrina sin acceso a alimentos básicos. Para este primer piloto, la meta es beneficiar al menos a 1.000 familias durante las festividades de fin de año.

Desde la administración distrital, la Secretaría de Inclusión Social y Familia destacó la importancia del trabajo conjunto como herramienta para ampliar el alcance de las políticas sociales. Luz María Ramírez, secretaria de la dependencia, señaló que la cooperación entre instituciones, empresas y ciudadanos permite generar impactos directos en la calidad de vida de quienes enfrentan mayores dificultades para garantizar su alimentación diaria.

Por parte del sector empresarial, Grupo Nutresa ratificó su compromiso con la lucha contra el hambre en la ciudad. Jairo González, vicepresidente secretario general y director de la Fundación Nutresa, explicó que la participación en esta alianza responde a la convicción de que la sinergia entre actores es clave para transformar realidades concretas, especialmente en contextos donde las familias deben priorizar gastos básicos como la alimentación.

A su vez, SuperMú asumió un rol fundamental como punto de conexión entre la ciudadanía y la iniciativa. Juan Gabriel Ángel, gerente de la cadena de supermercados, indicó que las tiendas facilitan un mecanismo sencillo para que los clientes puedan donar mercados, convirtiendo cada aporte en alimentos que llegarán directamente a los hogares beneficiados. La propuesta busca que la donación sea un acto accesible y cercano para quienes desean sumarse.

La alianza también cuenta con el respaldo de las Madrinas de la Alianza Medellín Cero Hambre, un movimiento ciudadano integrado por más de 200 mujeres líderes comprometidas con la reducción del hambre en la ciudad. Mary Mejía, vocera del colectivo, resaltó el valor del trabajo conjunto entre empresas y ciudadanos, y el impacto que estas acciones tienen en la vida de las familias beneficiarias.

Para quienes deseen sumarse a la iniciativa, el proceso es sencillo: basta con acercarse a cualquier tienda SuperMú, adquirir el mercado Medellín Cero Hambre y dejar un mensaje solidario que acompañará la donación. Los mercados recolectados serán entregados a familias vulnerables de Medellín, priorizadas a través de los programas sociales del Distrito.

De acuerdo con cifras oficiales, la Alianza Medellín Cero Hambre busca mitigar la inseguridad alimentaria severa y moderada que actualmente afecta a cerca de 221.000 hogares en la ciudad. La estrategia se consolida como una experiencia de innovación social, posicionando a Medellín como una de las ciudades pioneras en Colombia en la construcción de soluciones colaborativas para garantizar el derecho a la alimentación.