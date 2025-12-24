“Pueden poner sus quejas en el ministerio”: Petro asegura que ya empezó la jornada laboral diurna hasta las 7:00 p.m.

Petro confirmó que ya empezó a regir la jornada laboral diurna hasta las 7 de la noche.

El presidente Gustavo Petro confirmó en sus redes sociales, que desde la noche del martes 23 de diciembre, empezó a regir la jornada laboral diurna hasta las 7:00 p.m. como lo estipuló en su reforma. De esta manera, el mandatario dejó claro que a los trabajadores que no se les pague el recargo nocturno, podrán poner su queja ante el Ministerio de Trabajo.

“A partir de anoche comenzó la jornada laboral diurna hasta las siete de la noche. Cualquier trabajador o trabajadora que haya trabajado después de las siete sin que le paguen el recargo salarial puede poner sus quejas ante el ministerio de trabajo y sus inspectores laborales”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de “X” (antes Twiter).

El presidente hizo el anunció compartiendo un video en el que aparecen sectores laborales en Argentina, manifestándose contra la nueva medida del gobierno de Milei, donde se aumenta a 12 horas la jornada laboral.

Es importante señalar, que la jornada de trabajo se encuentra actualmente en un proceso de reducción gradual debido a la Ley 2101 de 2021. El objetivo es pasar de las tradicionales 48 horas semanales a solo 42 para el año 2026, sin que esto afecte el salario de los trabajadores.

En el momento, la jornada es de 44 horas semanales. En ese sentido, el gobierno expresó que la distribución diaria va dependiendo entre el acuerdo del trabajador con la empresa, dejando claro que no se puede pasar de 9 horas, ya que de ser así, deberán cancelar extras.

Alza del salario mínimo de 2026 tendrá en cuenta canasta vital de una familia

El incremento del salario mínimo deberá garantizar las mejores condiciones de vida a los trabajadores y mantener su poder adquisitivo, tal como lo ordena la Constitución.

​Así lo afirmó el presidente de la República, Gustavo Petro durante una alocución de este 23 de diciembre y en la que dijo que el Gobierno tendrá en cuenta el salario vital familiar para el aumento que regirá en 2026.

Por primera vez se decretará el salario con base en la canasta mínima vital, según lo expresado por el Presidente. “Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos.

Según la OIT, que es un tratado para Colombia, un nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias".

“Ha subido y va a subir más. Este es el cambio y quiere decir que hay más riqueza para el pueblo trabajador de Colombia porque ese 17,7 % también es cerca de cuatro veces lo que subió entre 2015 y 2018 cuando tuvo un aumento de 4,7 %”.

En 2022 el mínimo estaba en un millón de pesos, monto que subió a 1.160.000 pesos en 2023 cuando se acordó un incremento de 16 %. Después se decretó otra alza de 12,07 %, que lo puso en 1.300.000 pesos y que rigió en 2024. Para 2025 el salario quedó en 1.423.500 pesos, luego de que se decretara un aumento de 9,54 %.