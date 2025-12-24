“No sean tacaños”: el fuerte mensaje de Petro a los más ricos de Colombia

Durante la noche de este 23 de diciembre el presidente Gustavo Petro protagonizó una alocución en la que abordó múltiples temas económicos, sanitarios y educativos. Además, se refirió directamente a los ciudadanos más ricos del país, a quienes señaló de no querer retribuir a la sociedad lo que les ha dado e incluso advirtió que el Estado colombiano los ha estado subsidiando.

Entre otras cosas, el presidente Petro explicó por qué tomó la decisión de decretar un estado de emergencia económica después de que las comisiones económicas del Congreso votaron para hundir su propuesta de reforma tributaria. Según él, está en grave riesgo la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano y por eso es necesario crear nuevos impuestos.

“Este gobierno ya recortó el gasto al máximo. Lo que quieren es que le quitemos la plata a la salud, a la educación, y eso no lo vamos a hacer, no es posible. La Constitución colombiana ordena que el gasto social crezca, no que se recorte. La Constitución ordena que se paga con prioridad la deuda. Tampoco podemos recortar”, advirtió el primer mandatario.

También señaló que no es posible hacer estos recortes en el sector seguridad, pues no puede “echar” a soldados y policías de sus cargos porque esto tendría graves consecuencias.

“Solo queda una posibilidad: recortar la inversión pública, que básicamente son pagos de carrerteras por contrato hechos antes y tendríamos que incumplir los contratos o los dueños de esas concesiones devolvernos plata que tienen guardada en fiducias. Es una posibilidad. La dejo ahí”, explicó el primer mandatario.

Petro señala a la Oposición de querer defender a “los más ricos”

En su discurso, el jefe de Estado también sostuvo que lo más sano para las finanzas públicas es incrementar el recaudo por medio de un alza en los impuestos.

“Pero no se los aumentamos al pueblo, como siempre han hecho, sino a los más ricos de los ricos. Aquí 1,7 billones de pesos salen de un impuesto al patrimonio. Afecta al 0,66 % de las familias. Toda esta cosa de la Oposición diciendo que no más impuestos a los colombianos, ¡dejen de hablar carreta y mentiras! El 0,6 % no son todos los colombianos, son los más ricos. Que ellos quieran defender a los más ricos es otra cosa", puntualizó el primer mandatario.

“Les pedimos a los más ricos, oigan, no sean tacaños”, agregó el primer mandatario y advirtió que el estado colombiano los ha estado subsidiando.