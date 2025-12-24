“Nadie los va a extrañar”: chilenos celebran que Petro les pidiera a los colombianos regresar a su país

El presidente Gustavo Petro les pidió a los colombianos en Chile que regresen a su país tras el ascenso de Kast

De las muchas declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro en su discurso del 23 de diciembre, hubo una que llamó la atención de la opinión pública a nivel internacional: el llamado que les extendió a los colombianos que viven en Argentina, Chile y Estados Unidos para que regresen a su país.

En su pronunciamiento, el mandatario se refirió sin mencionarlos directamente a Donald Trump, Javier Milei y el recientemente electo presidente de Chile José Antonio Kast, conocidos por ser líderes de la derecha en el hemisferio occidental.

“Invito a la ciudadanía colombiana que vive en Argentina, Chile y Estados Unidos a retornar a Colombia. Viven mejor acá. Y los cambios políticos de allá van a coger la colombianidad como enemiga, porque montaron sus votos sobre destruir las familias migrantes”, aseguró el primer mandatario.

Los comentarios del jefe de Estado colombiano generaron una ola de reacciones en las redes sociales. En una publicación de Instagram de PUBLIMETRO CHILE, los usuarios opinaron sobre la invitación del presidente colombiano. Algunos de ellos manifestaron estar de acuerdo con él.

“Háganle caso a su presidente”, comentó un ciudadano. “Sí, por favor, acá nadie los extrañará”, aseguró otro. Mientras tanto, hubo quienes manifestaron su simpatía por el jefe de Estado. “Ejemplo de presidente. Felicidades por Colombia”, comentó una usuaria.

Incluso hubo colombianos residentes en Chile que le respondieron al primer mandatario. “No gracias petrico, yo trabajo y soy legal”, advirtió una ciudadana.

Los duros señalamientos de Petro contra el presidente electo de Chile: “hijos de Hitler”

Más allá de la invitación del presidente Gustavo Petro a los ciudadanos que viven en el exterior, sus declaraciones dejaron entrever la aversión que tiene por algunos gobiernos.

Sobre el recién electo presidente de Chile, José Antonio Kast, ha hecho duros comentarios. Incluso lo ha señalado como la representación del fascismo en ese país.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”, aseguró el primer mandatario a mediados de este mes.