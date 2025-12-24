Ministro de Trabajo reveló cuándo se anunciará el aumento del salario mínimo para el 2026 en Colombia

La alocución presidencial de Gustavo Petro durante la noche del 23 de diciembre generó gran expectativa en el país, pues se esperaba que anunciara el aumento del salario mínimo en Colombia para el 2026. Sin embargo, el presidente Petro se limitó a señalar que el decreto incluirá por primera vez en la historia el concepto de “salario mínimo vital”, que en teoría debería permitirles a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas.

(En contexto: Presidente Petro anunció que habrá un “salario mínimo vital” por primera vez en 2026).

Pues bien, en las últimas horas el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, retomó la discusión y dio detalles de lo que se viene para el país en esta materia.

“Por primera vez en Colombia llevamos a la mesa de concertación el concepto de salario vital. Aunque a algunos les incomode, ese es el espejo en el que debe mirarse el país. Un salario que, como lo establece la OIT y nuestra Constitución, garantice una vida digna para el trabajador y su familia, no solo para el individuo. Eso queda en el decreto: canasta vital familiar, cuántas personas trabajan en el hogar y un salario mínimo calculado con datos, derecho y jurisprudencia. Cambio real”, escribió Sanguino en su cuenta oficial en la red social X.

Sanguino habló de las fechas límite para anunciar el aumento del salario mínimo vital

En la mañana de este miércoles 24 de diciembre el ministro retomó el tema en una entrevista con la emisora Caracol Radio. Allí, reveló cuándo se expedirá el decreto.

En medio de la entrevista, le preguntaron por el estudio de la OIT que advierte que el salario tendría que incrementar hasta un 40 %. En ese sentido, le consultaron si esa sería la cifra sobre la que trabajaría el Gobierno Nacional. No obstante, Sanguino evadió la pregunta. “No me haga una pregunta que no puedo responder en este momento. Se la puedo responder el 29 o el 30 (de diciembre) cuando expidamos el decreto”, explicó el ministro.

Vale decir que la razón por la cual el incremento del salario mínimo se fijará por decreto debido a que los representantes de los empresarios y de las centrales sindicales no se pusieron de acuerdo en la mesa de concertación.