Presidente Petro anunció que habrá un “salario mínimo vital” por primera vez en 2026

Petro habló de sus exfuncionarios enviados a la cárcel por escándalo de la UNGRD

El presidente Gustavo Petro dio un extenso discurso durante la noche de este martes 23 de diciembre para darles un saludo navideño a los ciudadanos y, además, para hacer varios anuncios, entre ellos el aumento del salario mínimo para el 2026 y la emergencia económica.

(Lea también: Atención: Gobierno Petro publicó decreto de emergencia económica y reveló cuánto durará).

El primer mandatario señaló que proporcionalmente el salario mínimo no subió de forma considerable durante los años anteriores a su gobierno, si se tienen en cuenta otros factores como la inflación. Luego, advirtió que el salario es familiar y no individual. Por ello, advirtió que esta vez acuñarán un concepto llamado “salario vital” con el fin de que los trabajadores colombianos consigan el dinero suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas.

“El salario mínimo debe garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas”, explicó el primer mandatario. Y sostuvo que por eso se incluirá el concepto del “salario vital” en el decreto.

Sin embargo, el jefe de Estado no se refirió a una cifra puntual de aumento, que era lo que esperaba la opinión pública.

“El futuro puede ser de crisis económica”: Petro a la Corte Constitucional

Entre otras cosas, el primer mandatario sostuvo que hay una compleja situación fiscal en Colombia, pese a que la economía del país ha estado creciendo. Así mismo, criticó duramente el manejo económico que hizo el gobierno de su antecesor, el expresidente Iván Duque, durante la pandemia de covid-19 que afectó al mundo.

Sin embargo, señaló que han logrado ejecutar un cambio económico positivo para el país. “Ojalá se sostenga en el tiempo. Depende de ustedes, ciudadanos y ciudadanas, y de su voto”, sostuvo el primer mandatario.

Así mismo, indicó que el país requiere un ‘superávit fiscal’, es decir, cuando los ingresos del Estado son superiores a sus gastos. Según el primer mandatario, el manejo fiscal de su Gobierno consiguió que en 2025 los ingresos primarios fueron más altos que los gastos.

No obstante, indicó que aún deben hacer más esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. “Es lo que intentamos con el decreto de emergencia”, explicó el primer mandatario y sostuvo que el Banco de la República ha mantenido las tasas de interés, con lo cual ha limitado el crecimiento de la economía.

Luego, le hizo un fuerte llamado a la Corte Constitucional. “El futuro puede ser de crisis económica y nosotros tenemos el deber de impedirla, para bien de Colombia. Por eso le dejamos a la Corte Constitucional la última decisión”, puntualizó el presidente Petro.