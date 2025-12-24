¿Navidad lluviosa? Ideam informó el pronóstico del clima para Bogotá y a nivel nacional de hoy 24 de diciembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Ideam, dio a conocer el pronóstico del clima el día de hoy, 24 de diciembre para la ciudad de Bogotá y a nivel nacional, en el marco de la celebración de Navidad.

Lea también: ¿Quién fue el primer caso de H3N2 en Colombia? Así se contagió, dónde ocurrió y qué se sabe hoy

Pronóstico del clima Bogotá hoy

De acuerdo al Ideam, En la madrugada predominó el tiempo seco, con nubosidad variada. La temperatura mínima fue de 12 °C.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con predominio de condiciones secas; no obstante, hacia el final de este periodo podrían presentarse lluvias ligeras en localidades del sur y oriente de la ciudad.

En horas de la tarde se prevé cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras e incluso moderadas, especialmente en sectores del occidente, oriente y norte de la capital. La temperatura máxima podría alcanzar los 21 °C.

Para la noche se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas en localidades del norte y oriente; en el resto del área urbana se espera predominio de tiempo seco.

Pronóstico ciudades principales

- Barranquilla: Durante la jornada se prevé predominio de tiempo seco, con cielo mayormente despejado. (T. máx.: 33 °C).

- Cartagena: Se esperan condiciones secas, con cielo entre ligera y parcialmente nublado a lo largo del día. (T. máx.: 32 °C).

- Medellín: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco; sin embargo, podrían presentarse lloviznas o lluvias ocasionales al final de la tarde o durante la noche. (T. máx.: 27 °C).

- Tunja: Predominará cielo entre parcial y mayormente nublado, con condiciones secas en la mayor parte de la jornada. (T. máx.: 20 °C).

- Bucaramanga: Aunque se mantendrán condiciones mayormente secas con cielo entre parcial y mayormente nublado, podrían registrarse lloviznas o lluvias ocasionales al finalizar la tarde o en horas de la noche. (T. máx.: 28 °C).

- Cali: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes, las más significativas durante la tarde y la noche. (T. máx.: 29 °C).