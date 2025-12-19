Escalofriante y extraño hallazgo en Medellín: adulto mayor fue encontrado muerto en su vivienda con bolsas en la cabeza

El interior de una vivienda en el barrio Popular, en la comuna uno de Medellín, se convirtió en el escenario de una investigación judicial tras el hallazgo del cuerpo de Carlos Mario Aristizábal Buitrago, un hombre de 73 años.

El descubrimiento ocurrió durante la mañana del miércoles 17 de diciembre, cuando un familiar de la víctima entró a la residencia y se encontró con una escena que requirió la presencia inmediata de las unidades de criminalística.

De acuerdo con el informe técnico de las autoridades, el cadáver de Aristizábal Buitrago presentaba condiciones inusuales: su cabeza estaba cubierta con bolsas plásticas de color negro y permanecía sumergida en un balde con agua. A pesar de la naturaleza del hallazgo, los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía indicaron que, tras la primera inspección, el cuerpo no registraba lesiones externas o signos evidentes de maltrato físico.

Una causa de muerte por definir

La ausencia de heridas visibles ha llevado a los peritos a clasificar el deceso como una muerte “por establecer”. El personal forense trabaja en la recolección de pruebas físicas y testimoniales dentro del domicilio para reconstruir las últimas horas de vida del adulto mayor.

El esclarecimiento final del caso dependerá del dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La necropsia será fundamental para confirmar si se trató de una muerte violenta derivada de una asfixia o inmersión, o si existen otros factores que expliquen la posición en la que fue encontrado el cuerpo.

Otros hechos de violencia en la ciudad ese día

La jornada del miércoles también estuvo marcada por otros sucesos que elevaron las cifras de criminalidad en la capital antioqueña. En el sector de Picachito, en la comuna Doce de Octubre, un joven de entre 20 y 25 años perdió la vida tras recibir disparos. Las primeras versiones indican que el hombre habría intentado cometer un hurto y fue interceptado por un integrante de la Policía Nacional.

Por otro lado, se reportó el fallecimiento de Sergio Andrés Lopera Cartagena, de 43 años, quien se encontraba recluido en la estación de Policía de La Candelaria. Lopera sufrió un trauma craneoencefálico fuerte tras una riña ocurrida el 7 de diciembre dentro de las celdas. Por este incidente, tres internos ya han sido vinculados al proceso judicial y permanecen bajo custodia de la Fiscalía.

Panorama de seguridad en Medellín

El balance de cierre de año para Medellín refleja un reto persistente en materia de orden público. Con 317 homicidios registrados, la ciudad experimenta un aumento del 6 % en este indicador frente al año pasado.

Los datos oficiales segmentan las causas de estas muertes de la siguiente manera, fueron 102 casos relacionados con problemas de convivencia ciudadana e intolerancia y 96 casos derivados de confrontaciones y retaliaciones entre estructuras delincuenciales organizadas.

La investigación sobre lo ocurrido con Carlos Mario Aristizábal continúa abierta, mientras los vecinos del sector esperan que las autoridades determinen si se trató de un crimen o de un suceso de otra naturaleza.