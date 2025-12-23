¿Pensando en regalar un celular a su hijo en navidad? Esta es la edad que los expertos recomiendan

Con el avance acelerado de la tecnología, el uso de celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos se ha vuelto parte del día a día de niños y adolescentes. Hoy es común ver a menores de edad interactuando con pantallas desde edades tempranas, una realidad que ha transformado por completo las dinámicas familiares, educativas y sociales a las que generaciones anteriores estaban acostumbradas.

Este nuevo escenario ha abierto un debate cada vez más frecuente entre padres, cuidadores y expertos: ¿cuál es el momento adecuado para que un niño tenga su propio celular? Aunque no existe una respuesta única, especialistas en pediatría, psicología infantil y educación digital coinciden en que la edad ideal no debe definirse solo por la presión social o las fechas especiales como Navidad, sino por el nivel de madurez del menor y el acompañamiento de los adultos.

En ese mismo sentido, los grandes personajes de las industrias tecnológicas en más de una ocasión han compartido detalles sobre la relación de sus hijos con los celulares y tabletas.

Bill Gates (Microsoft)

Edad: alrededor de los 14 años .

alrededor de los . Reglas: tiempo limitado de pantalla y nada de celulares en la mesa durante las comidas.

tiempo limitado de pantalla y durante las comidas. Ha dicho que retrasar el acceso ayuda a desarrollar autocontrol.

Steve Jobs (Apple)

No permitía que sus hijos usaran iPhone o iPad libremente.

que sus hijos usaran iPhone o iPad libremente. Limitaba tiempo y tipo de contenido , priorizando lectura y conversación.

, priorizando lectura y conversación. Su postura fue revelada por familiares y biógrafos.

Sundar Pichai (Google)

No ha revelado una edad exacta.

Sí ha dicho que en su casa hay límites estrictos al uso de tecnología y pantallas.

al uso de tecnología y pantallas. Fomenta actividades fuera de línea.

