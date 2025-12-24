Buñuelo explotó en aceite caliente y dejó a una mujer con graves quemaduras en rostro y manos en plena temporada decembrina

Foto de la mujer que resultó quemada con un buñuelo que explotó en su cocina en Navidad.

Un accidente doméstico ocurrido durante la preparación de buñuelos volvió a encender las alarmas en esta temporada decembrina, cuando una mujer sufrió quemaduras en el rostro, el cuello y las manos tras la inesperada explosión de uno de estos alimentos al entrar en contacto con aceite caliente. El hecho, que pudo terminar en una tragedia mayor, se convirtió en un llamado de atención sobre los riesgos que también se esconden en la cocina durante las festividades de fin de año, el medio CityTv informó sobre el caso.

El accidente se hizo público luego de que la propia afectada compartiera su experiencia a través de redes sociales, con el objetivo de alertar a otras personas y promover la prevención. En su mensaje, advirtió que los peligros en diciembre no se limitan a la pólvora, sino que también pueden surgir durante actividades cotidianas como la preparación de alimentos tradicionales. En el video compartido por la afectada se ve cómo la explosión del buñuelo llegó hasta el techo de la cocina salpicando todo con aceite hirviendo a su paso. “Compren buñueños, no los hagan”, fue el llamado de la mujer herida.

Preparaba buñuelos en su casa y terminó con quemaduras en rostro y manos: alerta por riesgos en Navidad

La mujer fue identificada como Vanessa Rada, quien relató que el incidente ocurrió mientras cocinaba buñuelos en su apartamento. Según explicó, nunca imaginó que uno de ellos pudiera explotar de forma repentina, provocándole lesiones de consideración. “Fue cuestión de segundos”, señaló, al describir cómo el aceite caliente le causó quemaduras en zonas sensibles del cuerpo.

Tras el accidente, la reacción inmediata fue clave. Vanessa buscó ayuda de forma urgente y contó con la asistencia de su hermano, quien es médico y reside en el mismo conjunto residencial. Gracias a su rápida intervención, recibió primeros auxilios antes de ser valorada por personal de salud especializado, lo que permitió reducir el riesgo de complicaciones mayores.

Qué hacer ante una quemadura por aceite caliente

Aprovechando la visibilidad de su caso, Vanessa decidió compartir información sobre qué hacer durante los primeros minutos después de una quemadura, un periodo determinante para la recuperación. Entre sus recomendaciones está aplicar agua fría de inmediato sobre la zona afectada, sin recurrir al hielo, y evitar el uso de remedios caseros, cremas no formuladas o maquillaje.

También insistió en no reventar ampollas, ya que esto puede aumentar el riesgo de infecciones, y acudir cuanto antes a un centro médico para recibir una evaluación adecuada y el tratamiento correspondiente.

Cuidados y proceso de recuperación

En los días posteriores al accidente, Vanessa ha documentado su proceso de recuperación, siguiendo estrictamente las indicaciones médicas. Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar la exposición al sol, mantener la piel constantemente hidratada y no manipular las lesiones, con el fin de favorecer una correcta cicatrización.

¿Por qué puede explotar un buñuelo?

Tras lo ocurrido, la mujer investigó las posibles causas de este tipo de incidentes durante la fritura. Según explicó, factores como la humedad en la masa, no dejarla reposar el tiempo suficiente o usar aceite demasiado caliente pueden provocar explosiones inesperadas. Por ello, hizo un llamado a extremar precauciones en la cocina o, incluso, evitar preparar este tipo de alimentos en casa durante las festividades.

En redes sociales, otros usuarios y profesionales de la salud respaldaron su advertencia, señalando que en diciembre se reportan más quemaduras por buñuelos de las que muchos imaginan, un riesgo silencioso que puede terminar en emergencias médicas si no se toman las medidas necesarias.