¿Quién fue el primer caso de H3N2 en Colombia? Así se contagió, dónde ocurrió y qué se sabe hoy

El Ministerio de Salud mencionó la importancia de reforzar las medidas básicas de autocuidado, sobre todo cuando se presentan síntomas respiratorios.

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó el primer diagnóstico positivo para la variante de influenza H3N2 en territorio colombiano. El reporte oficial identifica al paciente como un niño de dos años residente en Medellín, quien contrajo el virus durante un viaje fuera del país realizado el pasado mes de octubre.

De acuerdo con el informe de las autoridades sanitarias, se trata de un caso importado. El menor estuvo recientemente en Estados Unidos, país que, junto a Canadá, varias naciones de Europa y Asia, registra actualmente una circulación activa de esta cepa. Tras presentar síntomas leves a su regreso, el paciente recibió atención médica y, según confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ya se encuentra completamente recuperado y fuera de peligro.

Vigilancia epidemiológica y situación regional

El hallazgo de este caso ocurre en un contexto de alerta emitido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El organismo ha llamado a los países de la región a intensificar la vigilancia, dado que las temporadas donde predomina la cepa H3N2 suelen caracterizarse por un impacto más severo, especialmente en la población de adultos mayores, en quienes aumenta el riesgo de complicaciones respiratorias y hospitalización.

A pesar de la confirmación de este primer caso, el panorama epidemiológico en el departamento de Antioquia no muestra cambios alarmantes. Los datos de la Secretaría de Salud indican que las cifras de infecciones respiratorias en Medellín mantienen una tendencia a la estabilidad. De hecho, los indicadores de consultas externas, ingresos hospitalarios y fallecimientos asociados a virus respiratorios han registrado una disminución en las últimas semanas.

Respuesta institucional y prevención

Las autoridades locales han enfatizado que la detección de este caso no constituye, por el momento, un brote local ni una circulación comunitaria descontrolada. Sin embargo, la administración municipal ha reforzado los protocolos de atención.

“Nuestra ciudad está preparada para atender cualquier eventualidad con relación al H3N2. Tenemos la capacidad en nuestro sistema de salud y vacunación disponible en puntos de atención públicos”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez a través de su cuenta oficial en la red social X.

Por su parte, la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, hizo un llamado a la calma pero insistió en no bajar la guardia. La funcionaria recordó que la vacunación anual contra la influenza es la herramienta más efectiva para prevenir cuadros graves de la enfermedad. Asimismo, recomendó retomar medidas básicas de autocuidado que se han flexibilizado, como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas si se presentan síntomas y, fundamentalmente, el aislamiento voluntario para cortar cadenas de transmisión.

El sistema de salud colombiano permanece en monitoreo constante para detectar posibles nuevos casos en viajeros y evitar que el virus se comporte en el país con la misma intensidad registrada recientemente en el hemisferio norte.