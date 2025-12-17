Petro reconoce a Maduro como “dictador”, pero no le baja el tono al nuevo presidente chileno acusándolo de “nazi”

El presidente Gustavo Petro como ha sido costumbre durante su vida política, se ha referido a lo que acontece en la política internacional más exactamente en la latinoamericana. En una discusión por redes sociales con la conocida periodista Patricia Janiot, el mandatario sorprendió por sus declaraciones.

La presentadora le recriminó a Petro llamar “nazi” al nuevo presidente chileno José Antonio Kast, mientras según ella guarda silencio en catalogar a Maduro como “narcodictador“.

“¿Por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar Nazi y fascista al presidente electo de Chile José Antonio Kast y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder? Al presidente Petro se le olvida que su amigo Nicolás se robó las elecciones, mientras el próximo mandatario de Chile ganó con una amplia y contundente ventaja que hay que respetar aunque no le guste el resultado", escribió Janiot.

Petro le respondió reconociendo que Maduro es “dictador”, algo que en lo largo de su vida política lo había hecho; pero no le bajó el tono a Kast, volviéndolo a llamar “nazi”.

“Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los EEUU. Kast es hijo y creyente de los Nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de Hitler, que es muy pero muy diferente”, publicó el mandatario en su cuenta de “X” (antes Twitter).

Petro cuestiona enfoque del poder judicial que restringe el concepto de Estado Social de Derecho

Durante la posesión este martes de Liliana Cardona como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente de la República, Gustavo Petro, criticó a sectores del poder judicial y de la élite jurídica por, según dijo, desplazar el enfoque constitucional del Estado Social de Derecho hacia una interpretación reducida del Estado de Derecho.

El mandatario sostuvo que la Constitución Política de 1991 no define a Colombia únicamente como un Estado de Derecho, sino de manera expresa como un Estado Social de Derecho, concepto que, afirmó, tiene como eje la igualdad y la garantía material de los derechos.

“La Constitución no habla de Estado de Derecho; habla de Estado Social de Derecho”, dijo y reiteró que, muchas veces, en los discursos judiciales “no nombran el Estado Social de Derecho ni la posibilidad de construir un Estado Social de Derecho” en Colombia.

En su intervención, el jefe de Estado consideró que esta interpretación restrictiva de la Constitución, a su juicio, cierra el camino a la paz y perpetúa la desigualdad social.

“A nombre del Estado de Derecho (…) cierran la puerta a la paz y nos condenan a generaciones de soledad común, que no son más sino generaciones de violencia”, afirmó.

El presidente Petro insistió en que el concepto de Estado Social de Derecho fue incorporado por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 como respuesta directa al problema estructural de la desigualdad en Colombia.

Según explicó, este modelo implica que las decisiones del Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial deben tener como eje la igualdad material y la efectividad de los derechos sociales.

“Estado Social de Derecho se llama autonomía de las instituciones para encontrar la igualdad. Y ese último pedacito se olvida”, señaló.