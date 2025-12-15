Fallo ordena a Gustavo Petro a retractarse de acusaciones contra la familia del senador estadounidense Bernie Moreno

El juez 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá le ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, retractarse y pedir excusas públicas de las afirmaciones que hizo en octubre de este año contra dos familiares de Bernie Moreno, el senador estadounidense de origen colombiano con quien tiene constantes agarrones.

El fallo se remite a declaraciones hechas en contra de dos hermanos del funcionario afín al gobierno Trump: Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el empresario Roberto Moreno, presidente de la constructora Amarilo. En aquellos mensajes, que según la sentencia iniciaron el 21 de octubre en un consejo de ministros y continuaron en X, acusaba al primero de “robarse” el Banco del Pacífico y al segundo de beneficiarse por irregularidades de la hacienda San Simón en el sector de Guaymaral, Bogotá.

¿Por qué tendrá que retractarse?

Según el juzgado, Petro incurrió en señalamientos injuriosos y calumniosos, realizados de manera reiterada y sistemática, tanto en espacios institucionales como en escenarios de alta difusión pública. Por esto, le ordenó que, en un plazo de 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, se retracte y ofrezca excusas públicas sobre lo aseverado en tres ocasiones: el 21 de octubre, el 13 de noviembre y el 18 de noviembre de este año.

“En la misma forma y por los mismo canales” que empleó en esas fechas, el Presidente tendrá que manifestar que “no tiene certeza o no le consta que los señores Luis Alberto Moreno Mejía y Roberto Moreno Mejía, sean autores o participes de los delitos de hurto (robo) del Banco del Pacífico y de lavado de activos o de tierras a través de la urbanización de la hacienda San Simón, respectivamente”, detalla el documento.

Las consideraciones de los hermanos Moreno

En la sentencia, el juez señaló que los hermanos Moreno consideraron no tener que ver con el volteo de tierras y las irregularidades del Banco del Pacífico de las que los acusó Petro. Además, afirmó que ambos hombres consideraron que las afirmaciones “representaron una amenaza” por afectar su buen nombre y honra al relacionarlos con el mundo del crimen.

El documento también aclara que Luis Alberto y Roberto Moreno ”adujeron que la tutela no tiene como propósito que se protejan los derechos de Bernardo Moreno Mejía, sino los de ellos, personas que no hacen parte del debate político”. Ahora, el cumplimiento del fallo queda en manos del presidente Petro, quien tiene la opción de acatarlo inmediatamente o impugnar la decisión.