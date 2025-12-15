“La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia”: Petro sobre triunfo de José Antonio Kast

El triunfo del candidato de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile levantó todo tipo de reacciones entre los políticos de Latinoamérica, y el primer mandatario de Colombia no fue la excepción. Gustavo Petro se manifestó en X sobre los resultados de la contienda y lamentó el ascenso del ultraderechista al poder.

“El pueblo chileno siempre fue progresista”

En una primera publicación, Petro expresó su decepción afirmando que “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte“ e hizo un llamado a los países de suramérica: ”Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores".

Seguidamente, publicó otro mensaje rechazando que le borraran un post hecho horas antes, y repitió lo que en él decía: “El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista”, inició, arremetiendo contra quienes celebran el regreso de la ultraderecha a la Casa de la Moneda después del mandato progresista de Gabriel Bóric.

“Jamás le daré la mano a un nazi”

“Volvieron a matar al presidente. El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano”, alegó, refiriéndose al padre del presidente electo, quien era soldado de la Alemania Nazi y migró a Chile en 1950.

Petro también habló sobre la dictadura de Pinochet, de quien Kast es defensor: “Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet”. Y, finalmente, recuperó lo que había dicho en su trino borrado, donde pedía que “cuidaran” la tumba de Pablo Neruda. “Cerca de su tumba y en su casa estuve, y fui feliz cerca de esa casa y vi los cielos estrellados y titilaban azules los astros a lo lejos, pero no fuí abandonado para nada”, terminó, en un tono poético.

“Volvieron a matar al presidente”

En su último post al respecto, el primer mandatario repitió varios apartados de sus mensajes anteriores, y agregó que “la derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia”, en referencia a la precandidata presidencial María Fernanda Cabal y a Marco Rubio, Secretario de Estado de EE. UU.

“El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos”, reafirmó, y habló sobre su posible posición diplomático frente al nuevo gobierno de ese país: “Sé lo que pasa, no volveré a La Moneda como antaño, volvieron a matar al presidente”.

En aquel mensaje, extenso como el segundo, Petro insistió en la idea de la unidad latinoamericana y lamentó el presente de algunos líderes de izquierda y el ascenso de la derecha en varios países del continente: “Nos quieren dejar solos como en cien años de soledad, pero somos el corazón vital del mundo y este corazón no puede morir ante los liberticidas”.