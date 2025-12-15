Chile enviará nota de protesta a Petro por sus declaraciones sobre la elección de José Antonio Kast

La elección de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile, ha dejado varias reacciones del mundo político en el plano internacional. Precisamente el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, fue quien más llamó la atención por sus fuertes declaraciones, rechazando al nuevo mandatario austral.

En sus redes sociales, Petro comparó el ascenso al poder de Kast como si en Colombia ganaran María Fernanda Cabal o Marco Rubio.

“La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia. Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda.Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al.mar embravecido, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí abandonado.El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos”, escribió el presidente colombiano.

Sin embargo, horas más antes, cuando se dio a conocer que el ganador era José Antonio Kast, Petro había ya había subido el tono declarando que no le iba a dar la mano a un nazi.

“Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito, volvieron a matar al presidente. El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”, aseveró el mandatario colombiano.

Chile anuncia nota de protesta contra Petro

Precisamente, el ministro del Interior del gobierno saliente de Gabriel Boric, Álvaro Elizalde, anunció en una rueda de prensa que Chile enviará una nota de protesta contra el presidente Petro por las declaraciones que ha realizado.

“Se ha tomado una decisión para hacer valer el punto de vista que tiene que ver con la democracia chilena. Finalmente el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado”, declaró el funcionario chileno.