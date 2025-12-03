Maduro se esconde: cambia de celular y refuerza seguridad con agentes cubanos ante temor de ataque de EE. UU.

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha escalado a nuevos niveles. Según una investigación publicada por The New York Times, Nicolás Maduro ha puesto en marcha un esquema de seguridad extremo, que incluye cambios de rutina, desplazamientos constantes fuera del palacio de Miraflores y mayor presencia de agentes de inteligencia y contrainteligencia cubanos en su círculo cercano. La razón: el temor a ser blanco de un ataque militar estadounidense.

De acuerdo con siete fuentes internas consultadas por el medio, las medidas comenzaron a implementarse desde septiembre y reflejan el nivel de vulnerabilidad y desconfianza que reina en el entorno presidencial. Incluso, Maduro habría cambiado de celular para evitar interceptaciones o rastreos.

Una de las fuentes citadas indica que el líder venezolano ha reducido drásticamente la delegación de seguridad nacional en favor de los cubanos:

“Para reducir el riesgo de una traición, Maduro también ha expandido el rol de guardaespaldas cubanos en su personal de seguridad y confiado más en los oficiales de contrainteligencia cubanos que en los militares venezolanos”.

Realidad oculta vs. imagen pública: el doble discurso del régimen

A pesar de este clima de alerta permanente, Maduro intenta proyectar normalidad. Aparece con frecuencia en eventos transmitidos en cadena nacional y mantiene una presencia activa en redes sociales, especialmente en TikTok, donde busca conectar con públicos jóvenes.

Sin embargo, corresponsales en Caracas han detectado un patrón: muchas de sus alocuciones son pregrabadas, y sus apariciones públicas son cada vez más inesperadas, con el fin de evitar que se conozca su ubicación en tiempo real.

Este manejo hermético de la agenda se ha convertido en una herramienta de supervivencia política y personal.

Estados Unidos intensifica presión militar y diplomática

Maduro es acusado por Washington de liderar el “Cartel de los Soles”, catalogado como organización terrorista. Bajo ese argumento, Estados Unidos lanzó desde septiembre una operación militar en el Caribe que ha dejado más de 70 muertos y una veintena de ataques contra embarcaciones asociadas al tráfico de drogas.

Aunque según críticos y organizaciones humanitarias, la ofensiva carece de soporte legal, el gobierno estadounidense ha endurecido su postura.

Esta semana, el presidente Donald Trump afirmó que “todo país” que trafique drogas, incluido Colombia, podría ser objeto de intervención militar.

Además, Washington advirtió a aerolíneas internacionales que consideraran cerrado el espacio aéreo venezolano, elevando la tensión y el riesgo operacional en la región.

Negociaciones secretas y amenazas

El conflicto ha llegado a un punto de diplomacia encubierta. Según reveló The New York Times, Trump y Maduro sostuvieron una conversación telefónica que el mandatario estadounidense confirmó.

Paralelamente, el Miami Herald reportó que Maduro habría solicitado inmunidad “mundial” para él, su familia y un centenar de funcionarios a cambio de abandonar el poder. Trump rechazó la propuesta y habría dado un ultimátum.

Incluso se ha mencionado una supuesta negociación encabezada por Delcy Rodríguez para una transición política, aunque el régimen lo niega.

“Un ataque puede ser inminente”

La académica Cynthia Arnson, experta en conflictos y transiciones democráticas, advirtió que la situación podría escalar rápidamente: “Un ataque puede ser inminente”.

En un contexto donde se mezclan amenazas militares, negociaciones secretas y estrategias de supervivencia, Venezuela vive uno de los momentos más inciertos de su historia reciente.

La pregunta que queda abierta es si la tensión derivará en una salida negociada o en una confrontación militar con consecuencias impredecibles para la región.