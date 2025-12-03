Impresionante accidente de tránsito: un carro quedó aplastado entre dos tractomulas y un carrotanque

Un grave accidente de tránsito se presentó en la vía Buga - Buenaventura, a la altura del corregimiento de Córdoba, en donde por lo menos cuatro vehículos se vieron involucrados. El impactante accidente dejó ver como un carro particular quedó aplastado entre dos tractomulas y un carrotanque, el cuál iba cargado y el combustible se regó en la carretera.

El vídeo del accidente se viralizó en redes sociales y dejó ver como el carro particular quedó totalmente destrozado entre los dos vehículos de carga y con una de las tractomulas encima. Sumado a esto, el carrotanque emporó el accidente ya que impactó a una de las tractomulas por detrás y derramó el combustible que cargaba en la vía.

El reporte preliminar de las autoridades sobre este grave siniestro vial indican que un menor de 17 años habría perdido la vida en el lugar. De igual forma, se han reportado varios heridos, pero no se ha confirmado un número exacto ni el estado de salud de los mismos.

El vídeo muestra la angustia de la comunidad para auxiliar a los afectados

En los videos compartidos en redes sociales se puede ver la angustia que vivieron los testigos del hecho, quienes arriesgaron su propia vida intentando rescatar a los conductores que quedaron atrapados en los vehículos.

Es más, se ve como dos hombres se abalanzaron sobre el carrotanque y con varillas estaban intentando abrir las puertas del vehículo, el cual quedó incrustado contra una de las tractomulas. Esta maniobra la realizaron mientras el combustible se derramaba en la vía y con el riesgo de que en cualquier momento se incendiara.

Mujer se lanzó desde un puente vehicular y falleció atropellada por un vehículo en Bogotá

En Bogotá también se presentó un grave siniestro vial que dejó como saldo a una mujer fallecida. Un trágico accidente se registró en el puente que conecta a la NQS con la Autopista Norte, a la altura de la carrera 30 con calle 100, cuando una mujer cayó desde ese lugar y quedó atrapada debajo de un carro.

Según información difundida por la cuenta @GatoNoticiasBogota, cuyo administrador se encontraba en el lugar al momento de la tragedia, la mujer caminaba por el puente vehicular en sentido sur - norte y saltó desde allí hacia la vía.

El golpe de la caída fue seguido por un accidente de transito, pues un automóvil Logan color gris que iba por la zona la atropelló. Según se puede ver en el video, las autoridades acordonaron la zona, cerraron la vida y avanzan en la investigación para esclarecer lo ocurrido.