“Cepeda el apóstol de las cárceles. Las FARC no necesitaba a la JEP, con él han tenido suficiente para absolver al narcoterrorismo”: Álvaro Uribe

El debate de control político citado por el Centro Democrático tras la investigación revelada por Noticias Caracol en la que aseguran que funcionarios del Ejército y del Departamento de Inteligencia Nacional tienen nexos directos con las disidencias de alias ‘Calarcá’ terminó con Iván Cepeda como el foco de los ataque de la derecha del país.

En medio del debate Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, tuvo un fuerte encontronazo con Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe no se quedó ajeno a la situación. En su cuenta de X fue bastante fuerte con el candidato presidencial de la izquierda colombiana y lo culpó de la fuerza que tienen actualmente las disidencias de las Farc.

"Cepeda el apóstol de las cárceles. Las FARC no necesitaba a la JEP, con Cepeda han tenido suficiente para absolver al narcoterrorismo y condenar a quienes los combaten“, escribió el expresidente Álvaro Uribe, haciendo referencia a una supuesta relación entre líderes de las disidencias de las Farc y el propio Iván Cepeda.

Además, Uribe fue más allá y aseguró que “Cepeda es un verdugo con apariencia de Apóstol pobre y macilento, que le ha servido para persistir en buscar presos y ofrecerles beneficios para que acusen falsamente a sus nuevos contradictores”.

El expresidente Uribe puso a Iván Cepeda al mismo nivel de Hitler y Stalin

Así mismo, el expresidente Uribe se fue hasta el extremo de poner al candidato presidencial de la izquierda la nivel de Hitler, Stalin, el Che Guevara y Fidel Castro: “Habla con el tono moral de la Inquisición, con la pomposidad de los tribunales de Hitler y Stalin, con la suficiencia del Che Guevara y Castro, que llamaban gusanos a los disidentes que enviaban al paredón”.

Finalmente, el expresidente Uribe revivió el tema de la fuga de Jesús Santrich e Iván Marquéz: “Escoltó bien a Santrich y Márquez para que se fugaran y emprendieran la nueva fase terrorista que alcanzó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Así son los matones que presumen tener autoridad Celestial para asesinar o colgarle delitos a los enemigos”.

“No me vaya a mandar a matar”: Paloma Valencia a Iván Cepeda

Los senadores y precandidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia, protagonizaron una fuerte discusión en el Senado de la República, en el marco del debate de control político sobre los presuntos nexos entre el Ejército y las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Le discusión se subió de tono cuando el congresista del Polo Democrático se refirió al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe.

“(Álvaro Uribe) no solamente fue objeto ya de una condena judicial, primer expresidente en la historia condenado en primera instancia. Sino que ahora su hermano Santiago ha sido condenado a 28 años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares. Es un jefe paramilitar hoy por hoy el señor Santiago Uribe”, expresó con vehemencia Cepeda.

Sin embargo ahí no quedó su intervención, el precandidato presidencial del Pacto Histórico agregó directamente contra la senadora Paloma Valencia:

“La obvia pregunta que debe asaltar a cualquiera, a un investigador ni más faltaba, es si su hermano sabía. ¿Sabía lo que pasaba en La Carolina? O ¿Qué cree usted senadora Valencia? ¿Sabía que allí se hacían polígonos, se asesinaban campesinos, sabía si los apóstoles eran 12 o 13?″.

A lo que con el micrófono apagado, Paloma Valencia gritó en la plenaria:

“Iván Cepeda no me vaya a mandar a matar. Aquí tiene que haber un respeto por los debates, esto no es un debate al senador Cepeda y usted lo está tratando como un citante. Yo le pido que respete las órdenes del Congreso señora presidenta”.