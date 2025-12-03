Revelan video del momento en que cuatro hombres ingresan a la casa de los padres de la saliente directora del Dapre

La saliente directora del Dapre y también Secretaria General de la Presidencia la República, Angie Lizeth Rodríguez, denunció que ha sido víctima de intimidación y amenazas luego de presuntas tensiones y diferencias al interior del Gobierno Nacional.

En redes sociales se dio a conocer un video en el que se observa salir de la vivienda de los padres de la funcionaria pública, a cinco hombres encapuchados.

Lea también: “No me vaya a mandar a matar”: Fuerte cruce de palabras en el Senado entre Paloma Valencia e Iván Cepeda

Rodríguez detalló los individuos desconocidos hasta el momento, destruyeron todo a su paso. La mujer dio a conocer que por medio de cámaras de seguridad, se evidenció que los delincuentes ingresaron por el techo, dejando claro que no está detrás un grupo delincuencial organizado.

Los atacantes permanecieron en la vivienda por más de una hora. Un detalle clave es que no se llevaron objetos de valor , salvo “una bolsa con documentos personales” . Esto llevó a Rodríguez a asegurar que no se trataba de delincuencia común y que los hechos “tendrían inteligencia” o estarían buscando información sensible del Gobierno Nacional.

Sus padres no sufrieron daños personales, ya que actualmente no residen en esa casa, sino en un apartamento distinto con ella por un esquema de seguridad.

Presuntos motivos de la salida de Angie Rodríguez del gobierno

Algunas de las hipótesis que han revelado portales especializados, es que tuvo diferencias con el presidente Gustavo Petro por un nombramiento. La funcionaria se habría opuesto al nombramiento de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

Rodríguez se habría opuesto a estadesignación debido a disputas anteriores con Mahecha cuando este fue subdirector del Dapre.

En un video publicado en sus redes sociales, Angie Rodríguez dio a conocer las amenazas y e intimidaciones de la que estaría siendo víctima.