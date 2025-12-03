Continúan las políticas antimigratorias de Trump: Estados Unidos suspende ciudadanía y residencia a venezolanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de dar un nuevo golpe a los inmigrantes de su país con una medida que limita el acceso de los ciudadanos de otros países al país norteamericano. La Casa Blanca anunció la suspensión indefinida del procesamiento de solicitudes de visa y residencias para 19 países, entre los que se cuenta Venezuela.

Esta decisión llega días después de que EE. UU.anunciara la intención de “pausar permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo”. Así, sin llegar aún a la restricción completa, la administración de Trump da un paso más en su ofensiva, buscando limitar la estadía y nacionalización de migrantes de países que, en muchos casos, se enfrentan a la represión, el conflicto o la falta de oportunidades.

Los otros 18 países incluidos por la medida corresponden, son: Cuba, Haití, Afganistán, Irán, Somalia, Sudán, Yemen, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Laos, Libia, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

Tres países latinoamericanos en la lista

La restricción a Venezuela no sorprende teniendo en cuenta las tensiones crecientes del gobierno Trump y el régimen de Nicolás Maduro. El pasado fin de semana se confirmó una llamada entre los dos mandatarios en la que se presume que habrían discutido temas de presión militar y las condiciones para una eventual renuncia de Maduro. Además, días antes la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. emitió una alerta sobre el espacio aéreo de Venezuela.

Por esa misma línea, los históricos roces con Cuba también podrían revelar la razón de esta suspensión. Mientras la presencia de Haití en la lista puede está relacionada con la adversa situación política, económica y social que enfrenta este país y que se asimila a las turbulencias que enfrentan varias de las naciones asiáticas y africanas que también recibieron la limitación.

El 26 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal para Haití que entrará en vigor a partir del 3 de febrero de 2026. "Si usted es un extranjero que actualmente es beneficiario de TPS para Haití, debe prepararse para salir del país si no tiene una otra base legal para permanecer en Estados Unidos“, indicó esta entidad estatal.