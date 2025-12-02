Saquean tractomula que se accidentó en la vía Buga - Tuluá: los saqueadores se pelearon entre ellos

La seguridad en las principales carreteras del país ha caído considerablemente en el último tiempo, teniendo en cuenta que se han hecho comunes casos de atracos en las carreteras, ataques a conductores y, sobre todo, saqueo a vehículos de carga cuando sufren accidentes de tránsito. El más reciente caso de este tipo se presentó en la doble calzada entre los municipios de Buga y Tuluá, donde una tractomula se accidentó.

En esta importante vía del país una tractomula sufrió un accidente de tránsito y quedó varada en medio de la vía. Ante esto, la comunidad prefirió empezar a saquear la mercancía y en vez de auxiliar al conductor. Los impactantes vídeos del saqueo dejan ver la forma en la que la comunidad se abalanzó sobre el vehículo.

Uno de los vídeos fue compartido por el medio local Super Noticias Cali y es uno de los más impactantes, ya que la comunidad se llegó a pelear por la mercancía y literalmente parecía una escena de The Walking Dead.

Un delito que se ha hecho común

Este tipo de hechos se ha hecho común en varias vías del país, siendo la zona de Tasajera, entre Santa Marta y Barranquilla, una de las más peligrosas para tener accidentes de tránsito en el país. En este lugar fue donde se presentó la explosión de un camión cisterna y dejó a varias personas heridas, quienes estaban saqueando gasolina del camión accidentado.

Finalmente, los conductores de vehículos de carga del país le piden a las autoridades mayor acompañamiento para evitar este tipo de actos, los cuales se presentan en las principales vías del país y en su gran mayoría quedan impunes.

Por su parte, las autoridades han decidido tomar acciones como militarizar zonas como Tasajera, pero este tipo de estrategias no han sido suficientes para mitigar esta problemática.