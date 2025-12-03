Mujer se lanzó desde un puente vehicular y falleció atropellada por un vehículo en Bogotá

Un trágico accidente se registró en el puente que conecta a la NQS con la Autopista Norte, a la altura de la carrera 30 con calle 100, cuando una mujer cayó desde ese lugar y quedó atrapada debajo de un carro.

Según información difundida por la cuenta @GatoNoticiasBogota, cuyo administrador se encontraba en el lugar al momento de la tragedia, la mujer caminaba por el puente vehicular en sentido sur - norte y saltó desde allí hacia la vía.

El golpe de la caída fue seguido por un accidente de transito, pues un automóvil Logan color gris que iba por la zona la atropelló. Según se puede ver en el video, las autoridades acordonaron la zona, cerraron la vida y avanzan en la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Por el momento, las autoridades no se han referido a este trágico accidente que dejó a una persona fallecida y paralizó la movilidad durante un rato.

Líneas de atención

Si está en Bogotá y requiere apoyo en salud mental puede llamar a la línea 106 o escribir al chat 300 754 8933. Igualmente puede comunciarse a la línea 123 de la Policía Nacional para reportar una emergencia de ese tipo.

Otro accidente en la Autopista Norte

Este no es el primer hecho desafortunado que se presenta hoy en la Autopista Norte pues, en horas de la mañana, una tractomula se partió en dos en plena vía, cuando se desplazaba junto con otros cinco vehículos en caravana que transportaban insumos industriales de la empresa estatal Indumil.

Según versiones preliminares, la fractura del camión podría estar relacionada con una falla estructural en el chasis, aunque esto aún está siendo evaluado. Especialistas investigan si el deterioro del metal, el peso distribuido sobre la plataforma o un impacto previo pudieron ocasionar la ruptura que paralizó el tráfico en esta importante vía de la capital.

Aunque se temía un riesgo para las personas alrededor del incidente por el material explosivo que transportaba la tractomula, identificado como ANFO, la empresa dio un parte de tranquilidad al informar que ese elemento se transportaba de forma aislada. Además del trancón, no hubo heridos ni daños materiales distintos al vehículos.