Esposa de Daniel Quintero aseguró podría ser candidata a la presidencia en el 2026

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero Calle, fue entrevistada por la periodista española Eva Rey, aseguró que podría ser candidata a la presidencia en las próximas elecciones del 2026. En medio de la entrevista, la exprimera dama también comparó a su esposo con Jesús, al referirse que muchos de los enviados de Dios fueron enviados a la cárcel injustamente.

Osorio en medio de la conversación habló del momento en el que está Quintero para ver si puede ser o no candidato a la presidencia.

Esposa de Quintero dice que podría ser candidata a la presidencia en el 2026

Eva Rey le preguntó sobre lo que va a pasar con la candidatura de Quintero, a lo que respondió: “Estamos esperando una tutela”. A lo que la periodista le dijo que si sale a favor, entonces qué harían, porque por firmas los tiempos ya no podrían, “¿Tocaría con un partido?“.

“Hay partidos con aval, tocará buscar uno pero, yo en esa filigrana todavía no”, dijo Osorio. Sin embargo, Rey le preguntó si ella estaba descartada o no, por lo que Quintero siempre la nombra, a lo que contestó riéndose y diciendo que: “él siempre me dice, lánzate tú. Yo por ahora no siento ese mover espiritual de decir me quiero lanzar a un cargo. En el Congreso me dormiría”.

Confirmó que le han ofrecido que se lance para las próximas elecciones, “a uno siempre le dicen, ‘anímese, encabece una lista o algo’. Pero, yo no descarto nada tampoco”.

Rey de inmediato le dijo que “bueno, por eso, una presidencia te podría sonar. Digamos que la tutela fuera en contra, pongámonos en el peor de los casos, ¿podría ser un 2026 tú pensando como candidata?”, a lo que Osorio dijo: “creo que sería como una conversación que tendríamos en familia”.

La esposa de Quintero aseguró que con él “sí está hablado. Nosotros hemos hablado de cosas”. Rey insistió en que si la tutela falla en contra, en ese momento se lanzaría, a lo que Osorio dijo: “lo pensaríamos”.