Armando Benedetti dio de qué hablar por dibujar mientras que se hablaban de los bombardeos

Armando Benedetti ha sido una figura ampliamente conocida en la política colombiana, alcanzando así apoyo y críticas por parte de los ciudadanos debido a su constante apoyo al presidente Gustavo Petro. Actualmente, el hombre se destaca como Ministro del Interior y anteriormente como exembajador de Colombia ante la FAO y Venezuela.

En las redes sociales, Benedetti ha sido blanco de fuertes críticas en medio de cada una de sus apariciones, donde también ha salido a defenderse de manera contundente. Sin embargo, hace pocos días, el Ministro del Interior volvió a dar de que hablar, luego de que se viralizara un video a través de TikTok.

A lo largo del mismo, se observa a Armando Benedetti en medio de la que sería una junta, sin embargo, durante esta el político tomó la decisión de demostrar su talento dibujándose y demostrando que estaba bastante aburrido: “Benedetti está más aburrido que 20″, añadió la mujer encargada de grabar este video.

Ante el hecho, la serie de comentarios y reacciones no se hicieron esperar, alcanzando más de 16 mil likes y donde se destacan declaraciones como: “Es la seriedad con que afrontan los problemas del país que piensas los petristes”, “Iván Cepeda, próximo presidente de Colombia”, “Yo viendo como hablaban de bombardeos a los niños y él dibujando un retrato”, “Cuánta plata cobran por hacer nada”.

¿Quién es la esposa de Armando Benedetti?

La esposa de Armando Benedetti es Adelina Guerrero Covo, una figura que ha estado en el centro de la atención mediática por su relación con el exembajador y su defensa pública ante los escándalos. Adelina Guerrero se ha destacado por hablar sobre las polémicas que rodean a su esposo, incluyendo las denuncias por violencia intrafamiliar en España, el impacto de la Lista Clinton en la familia y el allanamiento a su residencia. Recientemente, ha brindado entrevistas detallando la crisis matrimonial que vivieron y el proceso de cambio personal de Benedetti, asegurando que, pese a los problemas, ella sigue casada y apoyando a su pareja.