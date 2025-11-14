Fiscalía le abrió indagación al ministro Armando Benedetti: esta es la razón

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sigue en boca de la opinion pública a raíz de varios líos judiciales en los que se ha visto envuelto esta semana. De hecho, en la mañana de este viernes 14 de noviembre se conoció que la Fiscalía General de la Nación le abrió una indagación por el caso de la casa en la que está viviendo su familia en el departamento de Puerto Colombia, Atlántico.

(Lea también: Murillo reveló cómo evitó una ruptura de relaciones del Gobierno Petro con la Argentina de Javier Milei).

De acuerdo con la información revelada por el diario El Tiempo, la indagación tiene como fin establecer si hay méritos para abrir una investigación más profunda acerca de un negocio que habría hecho el ministro del Interior con el empresario Ricardo Leyva para hacer un leasing sobre el inmueble.

Entre otras cosas, buscarían determinar si hay alguna relación entre ese negocio particular y los contratos que habría recibido Leyva con el Estado.

Las acciones de la Fiscalía se dieron poco después de que la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana acudiera a un allanamiento en la casa de Benedetti en Puerto Colombia, lo cual generó una evidente molestia en el alto funcionario, quien lanzó varios improperios en contra de la togada.

No obstante, poco después se disculpó por los insultos que profirió contra Lombana. "Acato el llamado a la prudencia, pero también suplico por mi acceso al derecho a la justicia", puntualizó el ministro del Interior.

Benedetti reaccionó a la decisión de la Fiscalía

No obstante, después de que se conoció que la Fiscalía abriría una indagación contra el ministro Benedetti, este celebró la noticia a través de su cuenta oficial en la red social X.

"Bienvenida la indagación preliminar de la Fiscalía. Esto confirma que la magistrada Lombana no podía allanar mi lugar de residencia, y mucho menos hacerlo de forma violenta e ilegal. La magistrada Lombana fue recusada para investigar supuestos hechos de enriquecimiento ilícito en mi contra. Aún así, en Barranquilla interrogó a Leyva y otros empresarios por hechos ocurridos dos meses atrás, cuando dejé de ser senador hace ya tres años, y presionó a muchas otras personas por actividades de hace apenas un mes, amenazándolas incluso con extradiciones y con enviarlas a prisión“, sostuvo el ministro Benedetti.