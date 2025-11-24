Momentos de tensión: Así le robaron la camioneta a reconocida presentadora en Bogotá

Los casos de hurto y de robo se han convertido en una constante en la capital colombiana tanto en el día como durante la noche, situación que ha generado temor en los ciudadanos y por supuesto, en quienes han sido víctimas de estos hechos, pidiendo así respuestas contundentes por parte de las autoridades.

Uno de estos hechos tuvo lugar hace pocos días y fue denunciado por la presentadora Ana María Vélez, quien a través de sus redes sociales expuso que fue víctima de robo, luego de que en horas de la noche hombres la interceptaran y la despojaran de su camioneta.

“El susto fue monumental, han pasado casi tres horas y sigo temblando. Duele ver que no logra recuperar la seguridad, señor alcalde Carlos Fernando Galán, ayúdeme a recuperarla (...) Me dejaron sin carro, sin celular, sin papeles. Lloro por la rabia, esa impotencia y eso de sentirte vulnerado, violentado. Gracias a Dios estoy bien, pero los ciudadanos tenemos derecho a vivir tranquilos, a no ser despojados de las cosas por las que nos esforzamos a diario", fueron las declaraciones que añadió Ana María Vélez hace varios días buscando visibilizar esta situación y enfatizando las pocas acciones ejercidas por parte de las autoridades.

En medio de una nueva aparición, la presentadora compartió los respectivos videos del robo, el cual tuvo lugar en el barrio Normandía, en Bogotá, y en los cuales se observa como tres hombres se bajan de un carro y con armas la sacan de su camioneta en cuestión de segundos quedando junto a un hombre con quien pretende buscar ayuda.

“Así fue el hurto de mi camioneta en Normandía, Engativá en Bogotá. En 30 segundos cronometrados, se la robaron policía, fiscalía, Carlos Fernando Galán. Ojalá no solo la recuperen, sino que acaben con esa red criminal que agobia a la ciudadanía. ¡Lupa a este sector!”, añadió Ana María Vélez.

Cabe resaltar que con sus diferentes apariciones, Vélez ha buscado hacer un llamado a las autoridades debido al dolor y también la impotencia que siente por el robo de su camioneta, esperando a poder recuperarla.