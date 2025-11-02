“¿Lo mandó a hacer el candidato criminal?“: Benedetti da asegura que drones han estado sobrevolando su casa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció en sus redes sociales que en la madrugada de este domingo 2 de noviembre, dos drones sobrevolaron su vivienda sobre las 12 y 3 de la mañana. El funcionario rechazó este tipo de intimidación, incluso dejó entrever según él, quien estaría detrás de esta acción.

“Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo. ¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial?“.

Benedetti expresó que esto se debe a “presunciones” que hacen sobre su casa.

“Todo esto pasa porque un estúpido hace presunciones sobre dónde resido. TODO lo que ha dicho es mentira. En la tarde de hoy pondré las denuncias penales respectivas con nombre propio y de ahí saldrá el culpable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia”, detalló el ministro del Interior.

En ese mismo mensaje, Benedetti publicó una foto señalando lo que para él, es el dron que lo estaba espiando.

Polémica por la nueva mansión de Benedetti en Puerto Colombia

En los últimos días causó controversia la información de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, había adquirido una lujosa casa en Puerto Colombia, pese a que meses atrás le había dicho Corte Suprema que estaba “completamente en la quiebra”.

Investigaciones periodísticas realizadas por Camilo Enciso, columnista de Cambio y Daniel Coronell, revelan que la mansión mencionada perteneció en el pasado a Álex Saab, vinculado al régimen de Nicolás Maduro.