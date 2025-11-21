Benedetti arremetió contra congresistas que se oponen a reforma tributaria: “ponen en riesgo la estabilidad económica”

A través de su cuenta oficial en la red social X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, arremetió contra los congresistas que firmaron una ponencia de archivo de la reforma tributaria. Con esas firmas, que incluyen a 10 de los 17 senadores de la Comisión Tercera del Senado de la República, el proyecto de ley de financiamiento quedó virtualmente hundido.

(Lea también: Quintero dijo que la Procuraduría ratificó sanción en su contra y preguntó por qué no le hacen lo mismo a ‘Fico’).

Si los congresistas que firmaron la ponencia mantienen su palabra, la próxima semana el Gobierno Nacional sufriría una dura derrota política y perdería la posibilidad de financiar numerosos proyectos, deudas y programas sociales.

La publicación de la ponencia de inmediato generó una ola de reacciones en el gobierno del presidente Petro.

"Crece el riesgo y la desconfianza en el pago de la deuda externa debido a que 10 senadores de la Comisión Tercera de Senado quieren hundir la ley de financiamiento que es el respaldo para garantizar su pago. Solo por hacer oposición con las vísceras ponen en riesgo la estabilidad económica del país para el próximo año, olvidando programas sociales para los colombianos más pobres que son millones“, indicó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Efraín Cepeda arremetió contra la propuesta del Gobierno

Uno de los mayores opositores del gobierno en el Congreso, el senador Efraín Cepeda, arremetió contra el proyecto de ley de financiamiento. Entre otras cosas, sostuvo que el precio de la gasolina podría volver a incrementarse.

Según señaló Cepeda, citado por la emisora Caracol Radio, “las clases bajas porque con el impuesto al carbono se incrementa el precio de la gasolina. Y por supuesto tenemos en el país 12 millones de motos de las clases bajas y medias de la población para transporte y subsistencia. Desfinancia los departamentos subiendo los impuestos a la cerveza, a los licores, a los cigarrillos. Y eso va a traducirse en contrabando y menos ingresos para los departamentos”.