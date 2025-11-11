De no creer, el perro que fue brutalmente atacado en vídeo se llamaba ‘sicario’: humanamente le cambiaron el nombre

Nuevos detalles se siguen revelando y aclarando al rededor del caso de maltarto animal en contra de un perro en Antioquia por parte de un hombre quien, aunque se entregó a las autoridades, fue puesto en libertado porque el ataque fue en el departamento de Bolívar. Uno de los detalles más macabros al rededor del caso es que el dueño del animal le tenía por nombre ‘sicario’.

La senadora Andrea Padilla ha sido una de las personas que más ha seguido este caso y denunció varias presuntas irregularidades al rededor del caso, las cuales podrían aportar a que el sujeto quede en libertad. Para Padilla el simple hecho de que al perro le tuvieran por nombre ‘sicario’ es muestra de maltrato y de cómo el sujeto veía a este animal.

Sumado a esto, Padilla aseguró que no le cree al sujeto que el perro haya sobrevivido y sea el animal que llevó consigo cuando se entregó, pese a esto, confía en el informe forense y recordó que ahora con el perro con vida “ya no estaríamos frente al delito de muerte, sino frente al delito de lesiones graves, a menos que aparezca un cadáver”.

La senadora también puso en cintura a la Fiscalía y se pregunta si “¿Inspeccionaron el lugar de los hechos para recolectar elementos materiales de prueba? ¿Adelantaron labores de vecindario para obtener información que permita esclarecer los hechos? ¿Citaron entrevista a posibles testigos que puedan aportar información útil?“.

¿Si el agresor está en libertad el hecho quedará impune?

Padilla explicó que lastimosamente el sujeto quedó en libertad porque la justicia colombiana lo permite, al no haber sido capturado en flagrancia se protegen sus derechos, pero es enfática en que así esté en libertad no implica que el acto quedará en la impunidad.

“En nuestro sistema penal prevalecen el principio de presunción de inocencia, la negociación de la pena, incluso en delitos gravísimos como el homicidio, los beneficios por aceptar cargos y me temo que eso es lo que va a pasar acá, porque ahora resulta que el tipo está colaborando, que confesó, que aceptó cargos, un príncipe”, resaltó.

Cuál es la condena que podría enfrentar por este caso de maltrato animal

Finalmente, la senadora Andrea Padilla recordó que bajo la Ley Ángel de protección animal “si se demuestra un maltrato grave, cosa que establecerán los forenses, el juez podrá imponer, ojo, una condena de hasta 73 meses y medio de prisión, multa de hasta 42 millones de pesos, la prohibición de que este sujeto vuelva a tener animales y la imposición de inhabilidades”.

Es importante remarcar que si se encuentran evidencias de que el perro falleció y el animal con el que se presentó es otro, las sanciones pueden ser ampliamente superiores.

Mantienen recompensa para quien aporte pruebas en contra del presunto agresor

La directora de Protección Animal de la gobernación de Antioquia informó que se mantiene la recompensa de 50 millones de pesos ofrecida por el gobernador. “Esto no es para que cualquier persona agarre al delincuente. Esto es para que entregue información útil al proceso. Muy probablemente hay testigos que no han querido hablar. ¿Quién grabó el video? Por ejemplo“, explicó Padilla.