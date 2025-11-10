Perrita fue rescatada de un caño por una cadena de vecinos en el barrio Tintal

Por medio de la red social TikTok, el usuario @nicogallartdo compartió el momento en que vecinos del barrio Tintal en la localidad de Kennedy, en Bogotá, se unieron para salvar la vida de un canino. El usuario señaló que iba caminando por el lugar junto a su mascota también, cuando se percató que había un número considerable de personas mirando hacia dentro del caño ubicado en la calle 6ta.

Resulta que una perrita había caído dentro del caño, por lo que la comunidad se unió para auxiliarla y así formaron una cadena de varias personas, que se tomaron de la mano, hasta lograr alcanzarla. Mientras tanto, en la parte de arriba había varias personas sosteniendo al resto, así lograron tomarla del collar y jalarla por fuera de las aguas sucias.

El gesto no solo enterneció al usuario que lo compartió, sino que fue aplaudido por la red social, donde las personas deseaban cosas positivas para la comunidad que se unió para tan importante causa.

Dejan en libertad al hombre que mató a patadas a un perrito en Antioquia

Dos días después de la difusión masiva de un video en el que un hombre sale golpeando a un perrito hasta causarle la muerte, Fernando Alonso Oviedo, señalado como responsable del ataque, decidió entregarse voluntariamente a las autoridades.

Sin embargo, este 10 de octubre, la Fiscalía de Antioquia lo deja en libertad por un insólito detalle geográfico que dejó a más de una persona indignada. La gerente de Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia, confirmó que el sujeto quedó en libertad porque la Fiscalía de Antioquia no tiene jurisdicción sobre el caso.

Explicaron que, en principio, se creía que el hecho tuvo lugar en el Bajo Cauca antioqueño, pero la confesión del presunto agresor contradijo esta información.