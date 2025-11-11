Impactantes imágenes de explosión en local de pólvora en Neiva: una persona murió en los hechos

Una fuerte explosión registrada en la mañana de este martes 11 de noviembre en el barrio Las Acacias, en el sur de Neiva, dejó como saldo una persona muerta y dos más heridas, según información preliminar entregada por las autoridades locales. El incidente ocurrió al interior de una vivienda donde, al parecer, se almacenaba pólvora, situación que habría desencadenado la detonación y el posterior incendio.

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia se presentó alrededor de las 8:00 a.m., cuando varios habitantes del sector escucharon un estruendo que sacudió la zona residencial. Minutos después, el fuego comenzó a expandirse dentro de la vivienda afectada, lo que llevó a los vecinos a alertar de inmediato a los organismos de socorro. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Neiva, junto con personal de la Policía y la Oficina de Gestión del Riesgo, acudieron al sitio para controlar la situación.

Tragedia en Neiva por presunto almacenamiento de pólvora: una víctima mortal y viviendas afectadas

La jefa de la Oficina de Gestión del Riesgo de Neiva, Nancy Trujillo Monje, confirmó al medio regional La Nación que el incidente dejó una persona fallecida dentro del inmueble. Asimismo, indicó que otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales, donde reciben atención médica debido a las quemaduras y lesiones ocasionadas por la explosión.

Además de la tragedia humana, la detonación provocó daños materiales en varias viviendas aledañas. De acuerdo con la funcionaria, el impacto de la onda explosiva ocasionó la ruptura de vidrios en fachadas cercanas y el desprendimiento de tejados, generando preocupación entre las familias de la zona. Las autoridades continúan realizando el censo de viviendas afectadas para determinar el número total de damnificados y evaluar posibles ayudas.

Trujillo Monje también señaló que es necesario esperar los resultados de la investigación técnica para confirmar las causas exactas del incidente, aunque todo indica que la explosión estaría asociada al almacenamiento irregular de pólvora, práctica que cada fin de año aumenta el riesgo de emergencias en diferentes municipios del país.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar el manejo y almacenamiento de pólvora en viviendas, debido al alto riesgo que representa para la vida y la infraestructura. También recordaron que la venta y uso de pólvora está regulada, y su manipulación sin las debidas medidas de seguridad puede provocar accidentes graves como el ocurrido en Las Acacias.