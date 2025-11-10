Dejan en libertad al hombre que mató a patadas a un perrito en Antioquia: se había entregado a las autoridades

La justicia en Colombia le vuelve a fallar a las víctimas y se teme que el caso del perro que murió en medio de un ataque quede en impunidad. El hombre señalado de cometer este caso de maltrato animal se había entregado a las autoridades luego de que en redes sociales cientos de personas se unieran para buscarlo. Pero ahora la Fiscalía de Antioquia lo deja en libertad por un insólito detalle geográfico que dejó a más de una persona indignada.

Lea también: ¿Arancel de 40 % a carros importados?: esta es la nueva propuesta del Gobierno Nacional

La gerente de Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia, Dionisia Yusti Rivas, confirmó que el sujeto quedó en libertad porque la Fiscalía de Antioquia no tiene jurisdicción sobre el caso. Explicaron que, en principio, se creía que el hecho tuvo lugar en el Bajo Cauca antioqueño, pero la confesión del presunto agresor contradijo esta información.

Según confesó el propio sujeto el ataque al animal tuvo lugar en el departamento de Bolívar el 3 de noviembre del 2025. Teniendo esto en cuenta, la gerente de Bienestar Animal reveló que no cuentan con jurisdicción sobre hechos que se presenten fuera del departamento.

El perro con el que se entregó sí es el mismo del vídeo

Aunque en principio se había dicho que el perro con el que se entregó el sujeto no era el mismo al que había atacado brutalmente, como se pudo ver en varios vídeos ampliamente difundidos en redes sociales, tras revisiones al animal se pudo corroborar que sí es el animal que aparece en el vídeo.

La identificación del perro se dio luego de las revisiones de los veterinarios lograran identificar que las manchas, el pelaje y demás características del animal coincidían con las que se ven en el vídeo.

Finalmente, se espera que este sujeto responda ante las autoridades por el ataque que realizó en contra de perro indefenso. Además, también se busca que la justicia resuelva el tema de la jurisdicción y el hombre sea juzgado por el aberrante caso.