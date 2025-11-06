Aberrante caso de maltrato animal: Hombre mató a un perro a golpes en Antioquia

A través de un video que circula en redes sociales, quedó en evidencia un hombre que habría asesinado a un perrito a golpes en la vereda Limones, corregimiento de San Miguel, en el municipio de Sonsón, Antioquia. Allí, como quedó grabado en un video que al parecer toma una mujer que presenció los hechos sin intervenir, se aprecia al sujeto agarrando al animal de sus patas traseras mientras le pega con lo que parece ser un objeto contundente.

Tras esto, el individuo lanza al canino contra el piso de forma violenta y despiadada para después darle una fuerte patada que termina por sacarlo de este lugar en el que, como se alcanza a ver en la grabación, parece un lugar donde se ‘desprezan alimentos’. Según el mensaje que ha acompañado este lamentable video en redes sociales, el perrito se acercó a este sujeto para pedirle algo de comida atraído por el olor, recibiendo la golpiza que tristemente acabó con su vida.

Ante la indignación que ha generado, cientos de personas se han dado a la tarea de dar con la identidad de este antisocial que cometió el atroz crimen y que se espera pueda ser capturado en los próximos días para que responda ante las autoridades por incurrir en delitos contra los animales. De hecho, muchos ya estarían difundiendo las fotos y perfiles del hombre para poder agilizar el proceso de ubicarlo para que la muerte de este ‘peludito’ no quede en la impunidad.

Caso de maltrato animal en la localidad de Kennedy, Bogotá

En la capital del país también se hizo viral la situación de un canino que se encontraba paseando con un hombre por la calle, quien le propinaba varias patadas durante el recorrido. Ante la mirada de muchos, se hizo una protesta fuera de la casa del individuo y se logró el rescate del animal antes de que sucediera una tragedia con él. Por su parte, las autoridades ya estarían investigando a este sujeto para que responda por los delitos cometidos.