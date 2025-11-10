El hombre que atropelló a 11 personas y generó la muerte cerebral de dos niños podría quedar en libertad: familiares de las víctimas denuncian

Foto de la captura del taxista acusado de arrollar a 11 personas en estado de embriaguez en Bogotá.

Bogotá sigue consternada por el caso de un taxista que, en aparente estado de embriaguez, atropelló a 11 personas, entre ellas un bebé de cuatro meses y tres niños de 7, 12 y 15 años. Ahora, tras conocerse que dos de los menores tienen muerte cerebral, la familia de las víctimas denuncia que el taxista podría quedar en libertad en 36 horas, ya que, según dicen, para la Fiscalía no es suficiente el vídeo en el que se ve como se lleva por delante a 11 personas.

Según denunció Juana Torres, prima de los menores atropellados, “recibimos información de la Fiscalía de que es muy probable que este señor Eduardo Chala, este taxista eh que provocó esta calamidad, esta película de terror para muchas familias, puede quedar en libertad solamente por lesiones personales“.

Torres aseguró en Caracol Radio que la familia se siente indignada ya que desde la Fiscalía les solicitan pruebas del estado de salud de los menores con el fin de que se de fe de la magnitud del accidente. Además, la familia también pidió empatía por parte de las autoridades: “estamos afuera de un hospital esperando también un milagro de nuestros familiares”.

Ahora bien, aunque les parece increíble que la Fiscalía esté solicitando más pruebas para imputarle más delitos al taxista, aseguraron que seguirán el proceso y trabajarán para que el sujeto pague por lo que hizo.

El taxista es conocido por borracho en el barrio

Sumado a esto, Juana Torres también le confesó a Caracol Radio que Eduardo Chala, el taxista que atropelló a las 11 personas, es una persona del barrio y lo reconocen por borracho. Aseguró que es evidente que este sujeto tiene un problema de alcoholismo y que no es la primera vez que tiene incidentes manejando en estado de embriaguez.

Aún así, le solicitó a la comunidad no tomar justicia por mano propia: "es una persona que realmente lo conoce la comunidad y por eso digo y pido que no tomen acción por mano propia porque ya mucha gente sabe quién es“.

Finalmente, Torres aseguró que espera que Chala responda en vida por lo que hizo, por eso no quiere que la comunidad tome justicia por mano propia. Además, se mostró optimista con las autoridades y espera que se haga justicia por sus familiares y las demás víctimas de este señor.

Dos de los menores atropellados tienen muerte cerebral

En las afueras del Hospital Santa Clara, familiares, vecinos y amigos se mantienen en vigilia, elevando oraciones por la recuperación de los menores. La comunidad exige una sanción ejemplar para el responsable y que se avance en campañas más efectivas para prevenir tragedias derivadas del alcohol y la conducción.

La Secretaría de Salud entregó el diagnóstico de las once personas heridas: