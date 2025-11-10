La Empresa Metro de Bogotá ordena la demolición de un capitel chueco que tiene paralizada la obra

La construcción de la primera línea del Metro de Bogotá sigue avanzando a buen ritmo y continúa siendo la obra de infraestructura más importante de Colombia. Pese a esto, no es ajena a que se presenten retrasos o percances con la construcción; evidencia de esto es la orden de Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, de demoler un capitel que estaba chueco y no permitía que una de las vigas lanzadoras avanzara con la construcción del viaducto.

Narváez aseguró que “la calidad y seguridad no se negocian ni se improvisan. En línea uno, la empresa Metro de Bogotá y la interventoría vigilan el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Por eso se ha ordenado al concesionario Metro línea uno la demolición del capital E 41 por medio de oficio del 29 de octubre de 2025″.

Esto significa que la viga lanzadora que se encuentra en esa zona seguirá detenida mientras se demuele y se vuelve a construir el nuevo capitel para continuar con la construcción del viaducto. Ahora bien, aunque esta demolición y reconstrucción del capitel frena momentáneamente la obra, demuestra el compromiso de la Empresa Metro y de la interventoría de entregarle una obra bin hecha a la ciudad.

Cómo van las obras del Metro de Bogotá

Actualmente el avance positivo de las obras del Metro de Bogotá se encuentra 67,17%, con corte al 7 de noviembre del 2025. Este avance se ve reflejado en la construcción del viaducto, el casi terminado patio taller de Bosa y la llegada de los primeros tres trenes al país, los cuales ya realizan pruebas en suelo bogotano.

En cuanto a lo que falta para su puesta en funcionamiento es la construcción de las estaciones, ya que por ahora no hay ninguna terminada, pero todo avanza según el cronograma de obra. Con esto, se espera que el primer viaje en el Metro de Bogotá se realice entre el segundo semestre del 2027 y el primer semestre del 2028.