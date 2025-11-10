Primera imagen de Ricardo González durante su entrega en la Fiscalía para responder por caso de Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía General de la Nación, seccional Cartagena, confirmó la entrega voluntaria de Ricardo González Castro, señalado como el segundo presunto implicado en el homicidio del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno, ocurrido el pasado 31 de octubre en Bogotá. La primera imagen conocida de su entrega muestra a González llegando a la estación de la URI de Canapote, en la capital de Bolívar, donde oficiales del CTI hicieron efectiva la orden de captura que pesaba en su contra.

González Castro, quien permaneció prófugo durante varios días, llegó al lugar acompañado de un abogado. En la fotografía se observa al señalado vistiendo camiseta blanca y gorra oscura, mientras es recibido por uniformados en una sala de registro. Esta imagen marca un punto clave en el proceso que ha generado conmoción nacional por la brutalidad del ataque.

Se entrega en Cartagena el segundo implicado en el homicidio de estudiante de Los Andes

La víctima, Jaime Esteban Moreno, de 20 años y estudiante de la Universidad de Los Andes, fue agredido luego de salir de una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero, en la madrugada del 31 de octubre. Según los avances de la investigación, Moreno habría sido golpeado por al menos dos hombres durante una confrontación en vía pública. El joven permaneció hospitalizado varios días en estado crítico, pero falleció por un trauma craneoencefálico severo.

La Fiscalía indicó que desde el pasado 7 de noviembre existía una orden de captura contra González, tras recopilar testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos técnicos que lo vincularían como coautor del ataque. El otro presunto implicado ya había sido capturado en días anteriores y también deberá responder por homicidio agravado.

El crimen ha provocado indignación ciudadana, especialmente entre familiares, compañeros de universidad y organizaciones estudiantiles, quienes han realizado velatones y homenajes para exigir justicia y acciones más firmes contra la violencia juvenil en espacios nocturnos.

La Fiscalía confirmó que en las próximas horas González será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. No se descarta que nuevas personas puedan ser vinculadas al caso.

“La entrega de esta persona es un paso, pero seguimos esperando que se esclarezca todo y se castigue a los responsables”, expresó un familiar de la víctima.