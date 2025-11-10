Dolor en familia de niños heridos por conductor borracho en arrollamiento masivo: reportan muerte cerebral

Una profunda tragedia mantiene en vilo a una familia y ha generado una fuerte conmoción en Bogotá, luego de que en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, se registrara un grave accidente de tránsito que dejó once personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad. El siniestro ocurrió en la noche del sábado, cuando un conductor en estado de embriaguez perdió el control del vehículo y arrolló a varias personas que cruzaban la vía o se encontraban sobre el andén.

El accidente tuvo lugar en la calle 47 Sur con carrera 6, aproximadamente a las 7:39 p. m. del sábado 8 de noviembre de 2025. Tras el fuerte impacto, varios de los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales, donde se confirmó que dos de los menores se encuentran en estado de muerte cerebral. El caso ha despertado una ola de empatía, indignación y exigencias de justicia por parte de la comunidad.

Tragedia en La Sierra: familia pide justicia tras accidente que dejó a cuatro niños heridos, dos en estado crítico

Entre los niños afectados hay tres hermanos, quienes quedaron atrapados bajo el taxi involucrado en el siniestro. Actualmente, dos de ellos continúan bajo pronóstico reservado en el Hospital Santa Clara, donde reciben atención especializada. La gravedad de sus lesiones mantiene a la familia en una angustiante espera.

Testimonio de los familiares

En medio del dolor, los familiares de los menores hablaron con Noticias Caracol. Heidy Miranda, pariente de los niños, relató con voz entrecortada la difícil situación que atraviesan.

“Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual. Daniela está estable en este momento”, señaló mientras intentaba contener las lágrimas. Asimismo, explicó que otra joven de la familia también resultó herida y se encuentra a la espera de ser trasladada a otro centro médico, donde deberá someterse a cirugías en rodilla, cadera y brazos.

“Solo estamos esperando que Dios obre en esta familia y nos llene de fortaleza”, expresó Miranda.

Por su parte, Jorge Arturo, padre de los menores, vivió uno de los momentos más desgarradores durante su intervención pública. Con profundo dolor, describió el impacto emocional de la tragedia:

“No tiene presentación. No me hallo porque yo los dejé bien… Yo a mis hijos los amaba, los amo y los adoro. Pero si es la voluntad de Dios que no estén más con nosotros, se los entrego”, declaró.

Entre lágrimas, hizo un llamado a la conciencia ciudadana, invitando a reflexionar sobre el consumo de alcohol al volante. “Miren las consecuencias. Hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a usted”, dijo con voz quebrada.

Situación del conductor y respuesta de las autoridades

El coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, confirmó que el conductor del vehículo fue detenido en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“El dictamen determinó que el conductor presentaba un grado II de embriaguez”, explicó el oficial, subrayando que el caso será investigado rigurosamente para que no exista impunidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reforzar la responsabilidad vial, recordando que el consumo de bebidas alcohólicas al conducir sigue siendo una de las principales causas de muertes y lesiones graves en las vías del país.

Estado de las víctimas

La Secretaría de Salud entregó el diagnóstico de las once personas heridas:

Un menor de 7 años sufrió exposición de masa encefálica , trauma abdominal y severo trauma craneoencefálico . Fue trasladado al Hospital La Victoria .

sufrió , y severo . Fue trasladado al . Otro menor, de 15 años , presenta un trauma craneoencefálico grave y fracturas en la cadera , siendo remitido al mismo centro asistencial.

, presenta un y , siendo remitido al mismo centro asistencial. Una bebé de 4 meses fue atendida por politraumatismos en la Clínica OMI .

fue atendida por en la . Un niño de 12 años presenta contusiones en la cabeza , cuello , zona lumbar y abdomen , y fue trasladado al Hospital Santa Clara .

presenta contusiones en la , , y , y fue trasladado al . Las demás víctimas, adultos entre 22 y 40 años, presentan múltiples lesiones en cadera, cabeza y rostro, y permanecen bajo cuidado en las clínicas Santa Juliana y La Victoria.

Comunidades en oración y exigencia de justicia

En las afueras del Hospital Santa Clara, familiares, vecinos y amigos se mantienen en vigilia, elevando oraciones por la recuperación de los menores. La comunidad exige una sanción ejemplar para el responsable y que se avance en campañas más efectivas para prevenir tragedias derivadas del alcohol y la conducción.

El dolor que atraviesa esta familia refleja una realidad que se repite con frecuencia en las ciudades: las graves y evitables consecuencias de conducir bajo los efectos del licor. Hoy, un barrio entero clama por justicia, esperanza y un milagro.